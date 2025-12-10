'Sanat Şehri Denizli' vizyonuyla sanatseverleri bir araya getirmeye devam eden Denizli Büyükşehir Belediyesi, 'Kardeş Korolar Konseri'ne ev sahipliği yaptı.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, kentin kültürel ve sanatsal yaşamına zenginlik katmaya devam ediyor. Bu kapsamda iki farklı topluluğu aynı sahnede buluşturan 'Kardeş Korolar Konseri' yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Şef Kadriye Kaymak ve Şef Nurettin Dabağoğlu yönetiminde, DBB Kongre ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonu'nda düzenlenen konsere, çok sayıda sanatsever katıldı.





SANATÇILARIN PERFORMANSI SALONDA UZUN SÜRE ALKIŞ ALDI



İki farklı şehrin seslerini buluşturan bu özel konserde, Denizli Anadolu Türk Halk Müziği Topluluğu ile Antalya Nurettin Dabağoğlu Sanat Topluluğu birlikte sahne aldı.

Anadolu'nun dört bir yanından ezgilerin yankılandığı bu özel konser, Türk Halk Müziği'nin zenginliğini ve kültürlerin kardeşliğini ön plana çıkararak müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı. Geceye katılanlar, şarkılara hep birlikte eşlik ederken, sanatçıların ve saz üstatlarının performansı salonda uzun süre alkış aldı. Solo ve koro eserlerin seslendirildiği gece, 90 kişilik koronun birlikte söylediği potpuri ile sona erdi.





'MUHTEŞEM BİR MÜZİK ŞÖLENİ YAŞADIK'



Gecenin sonunda davetlilere seslenerek teşekkürlerini ileten Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Marım, 'Denizli'nin sanat ve kültür anlamında gelişmesindeki en önemli etkenlerden birisi de sanata değer veren sizlersiniz. Sanata ve sanatçıya destek vermekle, en büyük değeri aslında siz sağlıyorsunuz. Bugün gerçekten çok büyük bir emeğin sonucunda sahneye çıkan iki değerli koromuzun çok kıymetli sanatçılarını kutluyorum. Bu gece bize muhteşem bir müzik şöleni yaşattılar. Büyükşehir sahnesinde sanata yer vermeye, sanatçılarımıza da değer vermeye devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.