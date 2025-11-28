Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İnegöl Belediyesine gelen talepler üzerine UKOME kurul kararı doğrultusunda BURULAŞ tarafından İnegöl'deki bazı toplu ulaşım hatlarında düzenleme yapıldı. Yeni güzergâhların 30 Kasım 2025 Pazar günü itibariyle uygulamaya geçeceği açıklandı.

BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl'de toplu ulaşım hatlarında kapsamlı bir yenilemeye gidildi. İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada yeni güzergahların 30 Kasım Pazar günü itibariyle uygulamaya geçeceği duyuruldu. Konuya ilişkin açıklamada şu ifadelere yer verildi:

610, 610/H VE 616 NUMARALI HATLARDA DÜZENLEMELER YAPILDI

'Vatandaşlarımızın talepleri ve yapılan incelemelerde görülen lüzum üzerine İnegöl Belediyesi olarak bazı toplu taşıma hatlarının güzergahlarının güncellenmesi gerekliliği oluşmuştur.

Bunun üzerine BURULAŞ'a yapılan başvurular neticesinde Bursa Büyükşehir Belediyesi BURULAŞ tarafından onaylanarak UKOME kararıyla; Yunus Emre Mahallesi bölgesindeki yeni yapılaşmaların artmasıyla birlikte ulaşım ihtiyacını karşılamak ve toplu taşıma hizmetlerini daha verimli hale getirmek amacıyla 610, 610/H ve 616 numaralı hatlarda düzenlemeler yapıldı.

616/H VE 617/H HATLARININ GÜZERGÂHLARINDA DA DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ

Ayrıca Alanyurt Bölgesi'nde yer alan Cumhuriyet, Fatih, Yunus Emre, Esentepe, Yeni ve Ertuğrulgazi mahallelerinde yaşayan vatandaşların Terminal, İNGAZ, İlçe Kaymakamlığı, Aritmi Hastanesi ve İtfaiye bölgelerine daha konforlu şekilde ulaşabilmesi için 616/H ve 617/H hatlarının güzergâhlarında da değişikliğe gidildi.

Yapılan düzenlemeler kapsamında yeni hat planlamaları 30.11.2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girerek otobüs seferleri başlatılacak. Düzenlemelerin, bölgedeki ulaşım erişilebilirliğini artırması ve vatandaşlara daha konforlu bir ulaşım deneyimi sunması hedeflenmektedir.

OTOBÜS GÜZERGAH VE SAAT BİLGİLERİNE NEREDEN BAKABİLİRİM?

Hatlarla ilgili güzergah ve saat bilgileri Bursa Kart uygulaması üzerinden veya BURULAŞ web sayfası üzerinden de görülmektedir.'