Denizli Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışında çıtayı yükselterek dezavantajlı ailelerin çocuklarını kapsayan 'Büyük Küçük El Ele Sinemadan Yemeğe' projesini başlattı.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, kentin sosyal ve kültürel dokusunu güçlendirmek, dezavantajlı ailelerin çocuklarını sosyal hayatın tam merkezine dahil etmek amacıyla hazırladığı projeyi hayata geçirdi.

'Büyük Küçük El Ele Sinemadan Yemeğe' projesi kapsamında, ücretsiz sinema biletleri, mısır ve içecek menüleri, anlaşmalı restoranlardan yemek biletleri ve çocukların kişisel gelişimi için kitap biletleri dağıtılmaya başlandı.

21 Ocak itibarıyla başvuruların açıldığı proje, sınırlı kontenjanla binlerce çocuğun hayatına dokunmayı hedefliyor.



ÇOCUKLAR MECLİS SALONUNU DOLDURDU



Projeye katılarak öğretmenleriyle birlikte eğlence dolu bir gün geçiren, Honaz ilçesi Dereçiftlik ve Akbaş mahallelerdeki okullarda eğitim gören farklı yaş gruplarındaki öğrenciler, belediye binasında misafir edildi. Mahalle muhtarı, öğretmenler ve proje sorumlularının yer aldığı ziyarette, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, çocuklarla tek tek ilgilenerek onların heyecanına ortak oldu. Büyükşehir Meclis salonunda çocukları ağırlayan ve onlarla gelecek hayalleri üzerine samimi bir sohbet gerçekleştiren Başkan Çavuşoğlu, çocukların mutluluğunun kendileri için en büyük motivasyon kaynağı olduğunu vurguladı.



'ÇOCUKLARIMIZ EN DEĞERLİ VARLIKLARIMIZ'



Çocukların mutluluğu ve gelişimi için attıkları her adımda onların heyecanını paylaşmanın bir gurur kaynağı olduğunu belirten Başkan Çavuşoğlu, 'Bugün evlatlarımızı ağırlarken onların heyecanı ve sevinci bizlere güç verdi. Geleceğimizin aydınlık yarınları olan evlatlarımızın her zaman yanında olmaya, onlar için üretmeye ve çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Bu proje, çocuklarımıza bu şehirde değerli olduklarını hissettirme projesidir' ifadelerini kullandı.