Bursa'da eğitimden spora, kültürden sanata kadar hayata geçirdiği çalışmalarla Yıldırım ilçesini gençler için cazibe merkezine dönüştüren Yıldırım Belediyesi, önemli bir projeyi daha ilçeye kazandırmaya hazırlanıyor.

BURSA (İGFA) - Sadece Yıldırım'a değil, Bursa'nın önemli bir kısmına hizmet veren; Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi, Mimar Sinan Kütüphanesi, Dr. Sadık Ahmet Kütüphanesi, Yıldırım Gençlik Merkezi Kütüphanesi, Mimar Sinan Çocuk Kütüphanesi ve Dr. Sadık Ahmet Çocuk Kütüphanesi ziyaretçilerle dolup taşarken yeni kütüphanelerin yapımına da devam ediliyor.

Yıldırım'a kazandırılacak Piremir Kütüphanesi, Yavuz Selim Kütüphanesi ve Arabayatağı Kütüphanesi'nde çalışmalar sürerken, Millet Mahallesi Kütüphanesi'nde de projelendirme işleri tamamlandı.

EYLÜL'DE HİZMETE GİRECEK

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Millet Mahallesi Kütüphanesi'nin kurulacağı mekanda inceleme yaptı. Millet Mahallesi Kütüphanesi'ni Eylül ayında açmayı hedeflediklerini belirten Başkan Oktay Yılmaz; 'Yıldırım bir öğrenci ve gençlik kentidir. Biz de gençlerimize ve öğrencilerimize yönelik hizmetlerimize devam ediyoruz. Bugün Bursa'nın en güzel, donanımlı ve sevilen kütüphaneleri Yıldırım'dadır. Hamdolsun kütüphanelerimize Bursa'nın dörtbir köşesinden gençlerimiz akın ediyor. 95 bin üyesi bulunan kütüphanelerimiz bugüne kadar 2 milyondan fazla ziyaretçiye hizmet verdi. Kütüphanelerimiz dolup taştıkça biz de yenilerini ilçemize kazandırmak için çalışıyoruz' ifadelerini kullandı.

Gençlere bir de müjde veren Başkan Yılmaz, 'Millet Mahallesi Kütüphanemizin planlaması tamamlandı ve inşai çalışmalara başlıyoruz. Burası toplam 555 metrekare olacak. Öğrencilerimize bilgiye erişimi kolaylaştıran, nitelikli ve sessiz bir çalışma ortamı sunacak. Buradan bir de müjde verelim. Gençlerimizin Yıldırım Kafe'yi çok sevdiğini biliyoruz. Bu projemizin içinde bir de Yıldırım Kafemiz yer alacak. Gençlerimizin, çocuklarımızın, kadınlarımızın ve hemşehrilerimizin ders çalışıp kitap okuyabilecekleri, sosyalleşebilecekleri ve keyifle kahvelerini içebilecekleri bir mekanı ilçemize kazandırmış olacağız' diye konuştu.