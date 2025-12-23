Denizli Büyükşehir Belediyesi, usta yönetmen Yüksel Aksu'nun yönettiği 'Bak Postacı Geliyor' filminin galasına ev sahipliği yapacak. Gala, 26 Aralık 2025 Cuma günü Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu'nda gerçekleştirilecek.

DENİZLİ (İGFA) - 'Ege Şehri Denizli' ve 'Sanat Şehri Denizli' vizyonuyla çalışmalarına devam eden Denizli Büyükşehir Belediyesi, düzenlediği etkinliklerle dikkat çekiyor. Şehrin sosyal ve kültürel yaşamına zenginlik katarak konserden tiyatroya, dans festivallerinden sinema günlerine kadar sanatın farklı dallarıyla sanatseverleri buluşturmaya devam eden Denizli Büyükşehir Belediyesi bu kez 'Bak Postacı Geliyor' filminin galasına ev sahipliği yapacak.



ÜCRETSİZ E-BİLETLER E-BİLET.DENİZLİ.BEL.TR ADRESİNDE



1950'lerin sonunda, küçük bir Ege kasabasında yaşayan posta memuru Osman'ın, imkânsız aşkı Gülizar'a kavuşma çabasını konu edinen filmin galası, Yönetmen Yüksel Aksu ve oyuncuların katımıyla, 26 Aralık 2025 Cuma günü saat 20.00'de Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu'nda yapılacak. Ege'nin sıcacık ruhunu, gönüllere dokunan bir aşk hikayesiyle izleyiciye sunan film, samimi insan ilişkilerini de beyaz perdeye taşıyacak. Bu özel gösterime katılmak isteyenler, ücretsiz e-biletlerini e-bilet.denizli.bel.tr adresinden temin edebilecek.



BAŞKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN DAVET



Tüm hemşehrilerini galaya davet eden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: 'Ege'mizin o samimi ruhunu ve geçmişin unutulmaz hatıralarını beyaz perdeye taşıyan bu özel yapımın galasına ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu hikayede hepimiz kendimizden ve köklerimizden bir parça bulacağız. Bu duygu yüklü geceyi paylaşmak ve sanatın birleştirici gücüyle bir araya gelmek üzere tüm halkımızı bekliyoruz.'