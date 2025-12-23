Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 16 ilçede sosyal yaşamı canlandıracak ve binlerce vatandaşın hayatına dokunacak projeleri bir bir hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Pamukova'nın Mekece bölgesine kazandırılan çok amaçlı sosyal tesis projesinde önemli bir aşama daha geride bırakıldı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir'in Pamukova Mekece'de inşa ettiği çok amaçlı sosyal tesis projesinde çalışmalar yüzde 50 seviyesine ulaştı. Gençlerin, kadınların ve çocukların güvenle vakit geçirebileceği tesis; ana salonu, sahnesi, kafeteryası ve çevre düzenlemeleriyle bölgenin yeni sosyal ve kültürel buluşma noktası olacak.

ŞEHRİN EN GÜNEY UCUNDA SOSYAL TESİS

Seçim sürecinde bölge ziyaretlerinde Mekece'ye sosyal tesis sözü veren Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın talimatıyla başlatılan projede inşaat çalışmaları yüzde 50 fiziki seviyeye ulaştı. Şehrin en güney ucunda, 630 metrekarelik alan üzerinde yükselen tesis; gençlerin, kadınların ve çocukların keyifle vakit geçirebileceği modern bir sosyal yaşam alanı olarak planlandı.

NEFES ALAN SOSYAL MERKEZ

Proje kapsamında 470 metrekarelik ana salon, gösteri sahnesi ve kafeterya yer alacak. Tesisin çevresinde oluşturulacak yeşil alanlar, peyzaj düzenlemeleri ve çocuk oyun alanları ise burayı yalnızca bir bina değil, aynı zamanda nefes alan bir sosyal merkez haline getirecek.

HER GEÇEN GÜN YÜKSELİYOR

Yapım sürecinde birinci katın kiriş beton imalatları tamamlanırken, bir sonraki aşamada çelik çatı montajı ve gazbeton duvar imalatlarına başlanacak. Büyükşehir Belediyesi'nin titizlikle yürüttüğü çalışmalarla Mekece Sosyal Tesisleri her geçen gün daha da yükseliyor.