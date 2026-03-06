Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentin altyapısını daha sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir hale getirmek amacıyla çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın daha yaşanılabilir bir kent olması için projeler geliştiren Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda BUSKİ Genel Müdürlüğü aracılığıyla Osmangazi ilçesinde altyapı hattı bulunmayan bölgelerde yeni yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının imalatını gerçekleştiriyor.

Yatırımlarla hem bölgenin altyapı kalitesinin artırılması hem de yoğun yağışlarda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Osmangazi'nin genelinde yürütülen çalışmaların yüzde 40'ı tamamlanırken, BUSKİ ekipleri son olarak Nilüferköy Mahallesi'nde yoğun mesai harcıyor. Ekipler tarafından toplamda 1200 metre yağmur suyu ve kanalizasyon hattı imalatı tamamlanarak bölgenin altyapısı daha güçlü hale getirildi.

Nilüferköy Mahalle Muhtarı Burhan Mandacı, altyapı çalışmalarından dolayı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e teşekkür etti.