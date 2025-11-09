Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen '2050'ye Mektup: Geleceğin Denizli'sini Hayal Et' yarışmasının sonuçları açıklandı.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen '2050'ye Mektup: Geleceğin Denizli'sini Hayal Et' yarışmasının sonuçları açıklandı. Cumhuriyetin 102. yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen yarışma, Denizlililerin geleceğe dair umutlarını, vizyonlarını ve hayallerini yansıttıkları özgün eserlerle büyük ilgi gördü.

BAŞKAN ÇAVUŞOĞLU 'GELECEĞİN EN ÖNEMLİ DEĞERİ SU VE ÇEVRE OLACAK'



Yarışmaya ilkokul, ortaokul ve yetişkin kategorilerinde çok sayıda katılım olurken, katılımcılar kalemleriyle, fırçalarıyla ve yürekleriyle geleceğin Denizli'sine dair hayallerini paylaştı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, yarışmada dereceye giren katılımcıları ve ailelerini makamında kabul etti. Yarışmaya gösterilen yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Çavuşoğlu, gençlerin hayal gücünün ve duyarlılığının Denizli'nin geleceği adına büyük bir umut kaynağı olduğunu belirtti.

Başkan Çavuşoğlu yaptığı konuşmada, '2050 yılında bugün yazmış olduklarınızın karşılığını hep beraber görürüz. Keyifli bir süreci birlikte yürütürüz. Gelecekte en önemli şeylerden biri su ve çevre. Suya ve çevreye sahip çıkmamız gerekiyor' ifadelerini kullandı. Yarışmada dereceye giren katılımcılara çeşitli para ödüllerinin yanı sıra Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün etkilenip Türk gençliğine okumasını önerdiği Grigory Petrov'un Beyaz Zambaklar Ülkesinde adlı eseri hediye edildi.



Denizli'nin dört bir yanından gönderilen eserler arasından dereceye giren isimler ise şöyle;



Resim Kategorisi

Mert Aras Öztürk - Özel Elit Grup Albayrak İlköğretim Okulu, 3. Sınıf

Bilge Gür - Nalan Mustafa Kaynak Bilim ve Sanat Merkezi, 2. Sınıf

Elif Sivaslı - Ekrem Beşer İlköğretim Okulu, 3. Sınıf



Ortaokul Kategorisi

Ayşegül Özeren - Zehra Nihat Moralıoğlu Ortaokulu, 7. Sınıf

Elif Su Karacaoğlu - Sıdıka Çalışkan Ortaokulu, 7. Sınıf

Hüseyin Eymen Çakır - Sıdıka Çalışkan Ortaokulu, 7. Sınıf



Yetişkin Kategorisi

Faruk Gülhan

Adile Ata

Minel Irmak Zobacı - Denizli Lisesi, 11. Sınıf