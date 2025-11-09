Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent trafiğine ayrı bir nefes verecek olan 'Başiskele Kavşağı Koridor Projesi'nde' kesintisiz ilerleme kaydediyor. Zaman kavramı gözetmeksizin gece-gündüz çalışılan dev projede köprünün D-130 Karayolu'nun güney tarafındaki ilk ayağı kendini gösterdi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'de trafiğin rahatlatılması adına bugüne kadar çevre yolları, köprülü kavşaklar, alt ve üst geçitler, akıllı trafik yönetim sistemi gibi birçok ulaşım yatırımını hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, İzmit-Başiskele ilçeleri arasındaki trafiğe kalıcı çözüm getirecek olan Başiskele Kavşağı Koridor Projesi'nde de çalışmalara son sürat devam ediyor.

7/24 kesintisiz bir çalışmayla süren kavşak projesinde fore kazık imalatı yoğun tempoda devam ediyor. Tamamlanmak üzere olan fore kazık imalatı ile beraber Başiskele Belediyesi'ne doğru dönecek olan dönüş köprüsünün ayakları da görünmeye başladı. Ekipler, vatandaşların kesintisiz ulaşımı için çalışmalarını gece-gündüz demeden sürdürüyor.

4 ay önce başlayan proje kapsamında 16 kilometrelik ulaşım koridoru yapılacak. D-130 Karayolu'ndaki trafik sıkışıklığına çözüm getirecek olan projede 9 köprü, 7 menfez ve yayaların güvenliği için 2 adet yaya üst geçidi yer alıyor. Koridor boyunca yaklaşık 300 bin metreküplük kazı ve dolgu çalışması yapılacak. Projede ayrıca yaklaşık 100 bin metreküp geofoam teknolojisi de kullanılacak.

13 BİN METERELİK YAĞMUR SUYU HATTI

16 kilometrelik ulaşım koridorunun yapımında 167 bin ton PMT (plent miks temel) ve asfalt serimi yapılacak. Bunun yanı sıra 30 bin metreküp beton dökümü ve 5 bin 500 ton nervürlü demir kullanılacak. Projeyle beraber 13 bin metre yağmur suyu hattı ve 11 bin 500 metre oto korkuluk imalatı da gerçekleştirilecek. Koridor projesiyle bölgenin altyapısı da yenilenmiş olacak.

İzmit istikametinden Başiskele Belediyesi'ne doğru dönüş köprüsünün imalatının yapıldığı projede çalışmalar gece de devam ediyor. Köprünün D-130 Karayolu'nun güney tarafındaki ilk ayağının yapımının sürdüğü projede kazıklama işlemi de başladı. Köprünün ayağının yapımı tamamlanınca kiriş imalatına başlanacak.

Bölgede zemini sağlamlaştırmak adına fore kazıklar da çakılıyor. Çeşitli boylarda ve imalatlarda her temelde farklı toplamda 20.489 metre fore kazık imalatı yapılacak. 11 bölgeye yapılacak olan 1002 adet fore kazıkların büyük bölümü tamamlandı. Yüzde 44 tamamlanma oranına ulaşan fore kazıkların çapları ise 80 cm, 100 cm ve 120 cm'den oluşuyor.