Denizli Teleferik, kapsamlı bakım ve yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından 10 Ocak 2026 tarihinde yeniden hizmete giriyor. Açılışa özel olarak 10-16 Ocak tarihleri arasında Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası vatandaşlara ücretsiz olacak.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Teleferik, 2024 yılı Ağustos ayında halatta tespit edilen aşınma ve eskime nedeniyle güvenlik gerekçesiyle hizmete kapatılmıştı. 2025 Temmuz ayında yeni halatın teslim edilmesinin ardından gerekli ekipman temini ve teknik hazırlıklar ile montaj çalışmaları başarıyla sonuçlandırıldı. Yapılan kapsamlı bakım ve yenileme çalışmalarının ardından Denizli Teleferik, 10 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 10.00'da yeniden vatandaşların hizmetine sunulacak.



'ÖNCELİĞİMİZ HEMŞEHRİLERİMİZİN GÜVENLİĞİ'



Açılış sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, güvenliğin her zaman öncelikleri olduğunu vurguladı. Teleferiğin 10 Ocak Cumartesi günü yeniden hizmete gireceğini belirten Başkan Çavuşoğlu, tüm bakım ve yenileme çalışmalarının tamamlandığını ifade etti.



2024 Ağustos ayında yaşanan teknik sorunlar nedeniyle kapatılan teleferik hattında ihale süreçlerinin tamamlandığını ve gerekli tüm bakım çalışmalarının titizlikle yapıldığını kaydeden Başkan Çavuşoğlu, 'Bizim tek önceliğimiz hemşehrilerimizin güvenli ve huzurlu bir yolculuk yapmasıdır. Vatandaşlarımızın herhangi bir sorun yaşamadan bu hizmetten faydalanabilmesi için büyük bir hassasiyetle çalıştık' dedi.



Teleferiğin artık güvenli bir ulaşım aracı haline geldiğini vurgulayan Başkan Çavuşoğlu, Denizlililerin yeniden keyifli bir teleferik deneyimi yaşayacağını belirterek, 'Umut ediyoruz ki hemşehrilerimiz bu yolculuklarla birlikte eğlenceli ve huzurlu anlar yaşayacak' ifadelerini kullandı.



Başkan Çavuşoğlu ayrıca, süreçte emeği geçen BELTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Doğan ve BELTAŞ çalışanlarına teşekkür ederek, teleferiğin Denizli'ye hayırlı olmasını diledi.



TELEFERİK KAR MANZARASIYLA AÇILIYOR



Denizli Teleferik ile 1500 metre rakımdaki Bağbaşı Yaylası, yaz aylarında serin havasıyla, kış aylarında ise kar manzarasıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Bağbaşı Yaylası, beyaza bürünen görüntüsüyle eşsiz bir manzara sunuyor. Her mevsim doğanın farklı tonlarını barındıran güzelliğiyle dikkat çeken Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası, yenilenen hali ve muhteşem kar manzarasıyla misafirlerini ağırlamaya hazır.