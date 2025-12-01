Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü şehrin içme suyu altyapısını güçlendirmek ve yaşanan su sıkıntılarına kalıcı çözüm üretmek amacıyla önemli bir yatırımı daha hayata geçiriyor.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, Çameli ilçesinde içme suyu sorununa kalıcı bir çözüm getiriyor. Kullanım ömrünü tamamlayan ve ayrıca kot seviyesi yetersiz kalan mevcut içme suyu deposunun yerine yenisi yapılıyor. Çameli'nin merkez mahalleleri 18.6 milyon TL'lik yatırımla güçlü ve kesintisiz su akışına kavuşacak.

BÖLGEDE YAŞANAN SU SORUNLARINA KALICI ÇÖZÜM



Çameli ilçesinde mevcutta kullanılan içme suyu deposunun kullanım ömrünü tamamlaması, ayrıca kot seviyesi nedeniyle su iletiminde zaman zaman basınç düşüklüğü ve kesinti sorunları yaşanması üzerine harekete geçildi. Büyükşehir DESKİ, kot yüksekliği nedeniyle yetersiz kalan içme suyu sorununu ortadan kaldıracak nitelikte yeni içme suyu deposu projesini başlattı.

SU KAYIPLARI ÖNLENECEK, İÇME SUYU GÜVENLİĞİ SAĞLANACAK



18 milyon 600 bin TL'lik yatırımla hayata geçirilecek 1.000 metreküp hacimli yeni depo, mevcut depoya kıyasla daha üst kotta konumlandırılacak. Şebeke sisteminde kayıp yaşanmadan, daha güçlü ve dengeli bir basınçla su iletimi sağlanacak. Bu sayede, özellikle yüksek kotlarda yaşayan vatandaşların yaşadığı 'su basıncının yetersiz kalması' sorunu da çözüme kavuşturulacak. Projenin tamamlanmasıyla birlikte ilçenin içme suyu hizmetinin kalitesi artırılacak, depodan şebekeye su iletiminde yaşanan kayıplar azaltılacak ve uzun vadede içme suyu güvenliği sağlanmış olacak.



'BU YATIRIM, ÇAMELİ'MİZİN SU SORUNUNA MERHEM OLACAK'



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 'Çameli ilçemizin içme suyu altyapısını güçlendirmek ve hemşehrilerimizin hak ettiği kaliteli hizmeti sunmak adına önemli bir çalışmayı daha uygulamaya koyuyoruz. 18 milyon 600 bin TL'lik bu yatırım, Çameli'mizin su sorununa merhem olacak. Yaptığımız her yatırım, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırma ve daha güvenli bir içme suyu altyapısı kurma vizyonumuzun bir parçasıdır. Çameli halkımıza hayırlı olsun' dedi.