Konya Karatay Belediyesi, KAİDE Projesi kapsamında ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik tiyatro gösterimleri düzenledi. İlçedeki 3. sınıf öğrencileri ile LGS'ye hazırlanan 8. sınıfların katıldığı etkinliklerde öğrencilerin hem sosyal gelişimlerine katkı sağlamak hem de ders motivasyonlarını artırmak amaçlandı.

KONYA (İGFA) - Etkinliklerde 3. sınıf öğrencileri için sahnelenen 'Son Damla' adlı oyun, suyun bilinçli kullanımının önemine dikkat çekti. Günlük yaşamda suyun tasarruflu tüketilmesi ve çevresel duyarlılığın geliştirilmesi, tiyatro aracılığıyla öğrencilere eğlenceli bir şekilde aktarıldı.

Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi'nde düzenlenen etkinlikler sonunda, katılım sağlayan tüm öğrencilere tiyatro gösteriminin yanı sıra çeşitli hediyeler de verildi. Böylece çocuklarda çevresel farkındalığın ve sağlıklı alışkanlıkların desteklenmesi hedeflendi.

Liselere Geçiş Sınavına hazırlanan 8. sınıf öğrencileri için düzenlenen gösteriler ise sınav stresini azaltmayı, derslerle bağlantılı farklı bir perspektif kazandırmayı ve öğrenmeyi eğlenceli hale getirmeyi amaçladı.

İlçedeki farklı okullarda düzenlenen gösteriler sonunda ortaokul öğrencilerine son beş yıla ait LGS çıkmış sorularından oluşan soru kitapçıkları hediye edildi.

Karatay Belediyesi'nin hazırladığı gösterimler, dönem boyunca farklı okullarda devam edecek. Öğrencilere hem sosyal beceri kazandırmayı hem de ders motivasyonlarını artırmayı hedefleyen etkinlikler yoğun ilgi gördü.

BAŞKAN KILCA: 'SUYUMUZU; UMUDUMUZU İSRAF ETMEYELİM'

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, sanatsal ve kültürel etkinliklerin çocukların gelişimi açısından büyük değer taşıdığını vurgulayarak şu değerlendirmelerde bulundu:

'Dünya hepimizin evi ve su kaynaklarımız her geçen gün azalıyor. Bu gerçek, suyun ne kadar kıymetli olduğunu hatırlatıyor. Çocuklarımızın suya sevgiyle yaklaşmasını ve tasarruf bilinci kazanmasını önemsiyoruz. 'Son Damla' oyunu da bu farkındalığı pekiştirmek için hazırlandı. Hep birlikte suyumuzu ve geleceğimizi koruyalım.'

LGS sürecindeki öğrencilere yönelik gösterilere de değinen Kılca, 'Gençlerimizin motivasyonunu artırmak, onlara nefes aldıracak etkinlikler sunmak istiyoruz. Karatay'ın tüm çocukları bizim için değerli. Onları hem akademik hem sosyal açıdan desteklemeyi sürdüreceğiz. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza, öğretmenlerimize ve velilerimize teşekkür ediyorum.' dedi.



