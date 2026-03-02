Denizli Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nin ana arterlerinden Çal Caddesi ve 25. Cadde'de kapsamlı üstyapı yenileme çalışmasını yürütüyor.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde sürdürdüğü ulaşım yatırımlarına bir yenisini daha ekleyerek Sümer Mahallesi'nin ana arterlerinden 25. Cadde ve Çal Caddesi'nde kapsamlı bir üstyapı çalışmasını hayata geçiriyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'na Genel Sekreter Yardımcısı Onur Yılmaz ve Fen İşleri Daire Başkanı Nuriye Çevni eşlik etti.

Bölgede çalışma yapan ekiplerden bilgi alan Başkan Çavuşoğlu, çalışanlara kolaylıklar dileyerek bölge esnafı ve vatandaşlarla da sohbet etti.



ÇAL CADDESİ'NDE 32 BİN METREKARE ASFALT



Sümer Mahallesi'nin önemli ulaşım akslarından biri olan Çal Caddesi'nde 1820 metre uzunluğundaki güzergah yenileniyor. 13,5 metre yol genişliğine sahip caddede 2,5 metre genişliğinde kaldırım düzenlemesi yapılıyor.

Çalışmalar kapsamında 32 bin 500 metrekare asfalt serimi, 11 bin 725 metrekare parke imalatı, 23 bin ton PMT (Plent Miks Temel) serimi ve 6 bin 250 ton asfalt seriliyor.



25. CADDE'DE KAPSAMLI YENİLEME



25. Cadde'de yürütülen çalışmalar kapsamında 1290 metre uzunluğundaki güzergah baştan sona yenileniyor. Gidiş-geliş toplam 14 metre (7+7 m) yol genişliğine sahip caddeye ek olarak 3 metre genişliğinde kaldırım düzenlemesi yapılıyor.

Proje kapsamında 26 bin 700 metrekare asfalt serimi, 9 bin metrekare parke imalatı, 18 bin ton PMT serimi ve 5 bin 200 ton asfalt serimi gerçekleştiriliyor.

Altyapısı güçlendirilen caddeler, modern ve uzun ömürlü bir üstyapıya kavuşturuluyor. Yürütülen çalışmalarla hem taşıt, hem de yaya güvenliğinin artırılması hedefleniyor.



'DENİZLİ'NİN ULAŞIM ALTYAPISINI GÜÇLENDİRİYORUZ'



İncelemeleri sırasında değerlendirmelerde bulunan Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, Denizli'nin dört bir yanında planlı ve programlı şekilde yol yatırımlarını sürdürdüklerini belirterek, kent içi ulaşımı daha güvenli, konforlu ve sürdürülebilir hale getirmeye devam edeceklerini ifade etti.

Başkan Çavuşoğlu, yapılan çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Sümer Mahallesi'nde ulaşım kalitesinin önemli ölçüde artacağını vurguladı.