BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balya'nın Koyuneri Mahallesi ile Gönen'in Çatak ve Sebepli mahallelerinin grup yolunda serme sulama sıkıştırma ve sathi kaplama çalışmalarını tamamladı. Bölge halkının yazın toz, kışın da yaşadığı çamur sorununu ortadan kaldıran ekipler, gece gündüz sürdürdükleri hummalı çalışmayla yolu daha güvenli ve konforlu hale getirdi.

Kentin dört bir yanında vatandaşlardan gelen her talebi anında çözüme kavuşturan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balya'da Koyuneri Mahallesi ile Gönen'in Çatak ve Sebepli mahallelerinde grup yolunun yapılması için vatandaşlardan gelen talep üzerine ekipleri harekete geçirdi.

Akın'ın talimatıyla grup yolunda sathi kaplama çalışmasına başlayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, 6 metre genişliğinde yaklaşık 5,5 kilometre yolda; serme sulama sıkıştırma ve sathi kaplama çalışması gerçekleştirdi.

Koyuneri, Çatak ve Sebepli mahalleleri arasında serme sulama sıkıştırma çalışması tamamlandı. Ekipler, Koyuneri ve Çatak mahalleleri arasında sathi kaplama çalışmasını 4 kombi araç, 1 silindir, 1 yükleyici 4 kamyon ve 15 personel ile 4 gün içinde tamamladı. Bölge sakinleri yolun yeni halinin çok güzel olduğunu söylerken destekleri için Başkan Akın'a teşekkür ettiler.