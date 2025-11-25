Denizli Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliği ve su tasarrufu konularında farkındalık oluşturmak amacıyla ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik eğitim ve etkinlikler düzenliyor.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı, çevresel sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında il genelinde yürüttüğü bilinçlendirme faaliyetlerine devam ediyor.

Bu kapsamda, Tavas ilçesi Çağırgan mahallesinde bulunan Çağırgan İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerine yönelik kapsamlı bir çevre eğitimi programı düzenlendi.

Programda öğrencilere, iklim değişikliğinin dünyaya ve ülkemize etkileri, sıfır atık uygulamalarının önemi, enerji verimliliği, doğal kaynakların korunması, su tasarrufunun gelecek nesiller için taşıdığı kritik değer gibi konular interaktif içeriklerle aktarıldı.





SIFIR ATIK BİLİNCİ YAYGINLAŞTIRILIYOR



Görseller ve kısa videolar kullanılarak çevre bilincinin günlük hayatta nasıl davranışa dönüştürülebileceği konusu üzerinde de durulurken, atıkların kaynağında ayrıştırılması, geri dönüşüm kutularının doğru kullanımı, ev ve okul ortamında enerji kullanımını azaltacak pratik yöntemler, öğrencilerin kolayca uygulayabileceği şekilde sunuldu.

Öğrenciler eğitime aktif şekilde katılım sağlayarak merak ettikleri sorulara yanıtlar buldu. Programın sonunda ekipler tarafından öğrencilere, 'Denizlimi Seviyorum' tişörtleri hediye edildi.



'SU PERİSİ LARA' TİYATRO OYUNU ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU



İklim değişikliği ve su tasarrufu konularında farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında ilkokul öğrencilerine yönelik tiyatro oyunu gerçekleştirildi.

TOKİ Şehit Armağan Akman İlkokulu ve Şehit Mehmet Ali Doğan İlkokulu 4. sınıf öğrencilerinin katılımıyla, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi Fatma Yıldız Salonu'nda sahnelenen 'Su Perisi Lara' adlı tiyatro oyunu, çocuklara çevre bilincini eğlenceli bir anlatımla aktardı.





SUYUN ÖNEMİ TİYATRO İLE ANLATILDI



Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları tarafından sahnelenen oyunda; iklim değişikliği, suyun doğru kullanımı, doğal kaynakların korunması ve çevre duyarlılığı gibi hayati konular, çocuklara yönelik renkli ve eğitici bir dille işlendi.

Öğrenciler, bu tiyatro gösterimi sayesinde hem keyifli vakit geçirdi hem de suyun hayatımızdaki yeri ve önemi hakkında çarpıcı ve önemli mesajlar alarak farkındalıklarını artırdı.



'ÖĞRENCİLERİMİZ KENTİMİZİN BİRER ÇEVRE ELÇİSİ'



Çevre bilincinin küçük yaşlarda kazanılmasının toplum için önemine dikkat çeken Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 'Çocuklarımız hem ailelerini hem çevrelerini etkileyen önemli birer çevre elçisi. Çevre bilincinin küçük yaşlarda kazanılması da hem şehrimiz hem de dünyamız için çok önemli. Gerçekleştirdiğimiz eğitim ve etkinlilerimizde gördüğümüz ilgi bizleri son derece mutlu ediyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak temiz bir çevre, bilinçli su yönetimi, sıfır atık ve enerji verimliliği konularında farkındalık oluşturmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz' dedi.