Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (E-KPSS) hazırlanan kursiyerlere ücretsiz kitap desteği sağlıyor.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na hazırlanan kursiyerlere yönelik ücretsiz kitap desteği vermeye devam ediyor.

Merkezefendi ve Pamukkale Halk Eğitim Merkezlerindeki eğitim programlarına katılarak sınavlara hazırlanan yaklaşık 250 kursiyere, ücretsiz kitap dağıtımı gerçekleştirildi.

DBB Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki programa, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Marım, Merkezefendi Halk Eğitim Merkezi Müdürü Harun Maden, Pamukkale Halk Eğitim Merkezi Müdürü Cengiz Sarıca, Kent Konseyi Genel Sekreteri Baran Akın, Engelliler Meclisi Başkanı Yeter Çam, kursiyerler ve eğitimciler katıldı.

'TÜM KURSİYERLERİMİZE BAŞARILAR DİLİYORUM'

Kitap dağıtım etkinliğinde konuşan Engelliler Meclisi Başkanı Yeter Çam, 'Kurslara katılarak kamu sınavlarına hazırlanan tüm engellilerimize kitaplarını ücretsiz olarak teslim ediyoruz.

Engellilerimizin ihtiyacı olan hizmetleri ulaştırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Tüm kursiyerlerimize başarılar diliyorum. Umarım herkes hedefine ulaşır' diye konuştu.

'HER ZAMAN SİZLERİN YANINDAYIZ'

Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak engellilerin her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Kent Konseyi Başkanı Ali Marım, 'Tüm kurumlarımızla iş birliği içerisinde engellilerimizin taleplerini yerine getirebilmek için çalışıyoruz. Biliyoruz ki engelli vatandaşlarımızın hayal ettikleri her şey doğru desteklerle gerçekleşir. Ulaşılabilirliği ve erişilebilirliği artırarak sorunları hep birlikte çözüme kavuşturacağız. Tüm kursiyerlerimizin arzu ettikleri başarıları yakalamasını temenni ediyorum' dedi.