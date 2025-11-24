Milli Eğitim Bakanlığı taşra teşkilatına yönelik 450 şube müdürü kadrosu için görevde yükselme sınavına ilişkin duyuru yayımlandı.

ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda, Bakanlığın taşra teşkilatında görev yapan personel için 450 şube müdürü kadrosuna görevde yükselme yoluyla atama yapılacak.

Şube müdürlüğü için görevde yükselme sınavı, yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek. Yazılı sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM) tarafından 7 Şubat 2026 Cumartesi günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek.

Sınav; Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van illerinde yapılacak.

Başvuru duyurusuna ulaşmak için tıklayabilirsiniz