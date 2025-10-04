Denizli Büyükşehir Belediyesi, sporda geleceğin yeteneklerinin yetişmesinde kilit rol oynayan amatör spor kulüplerine desteğini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi 2024-2025 sezonunda Denizli'de faaliyet gösteren 189 amatör spor kulübüne toplam 9 milyon liralık maddi destek sağladı.

DENİZLİ (İGFA) - Destek töreni, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi Fatma Yıldız Salonu'nda gerçekleştirildi. Programa Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Genel Sekreter Yardımcısı Özgür Başkurt, Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Feyyaz Ceşen, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ayşe Sarıkaya, amatör kulüp temsilcileri ve çok sayıda sporcu katıldı.



Amatör Spor Kulüplerine 9 Milyon TL destek



Başkan Çavuşoğlu törende yaptığı konuşmada amatör sporun gençlerin gelişimindeki önemine dikkat çekerek, 'Amatör spor kulüplerimiz, gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzaklaştıran, sosyalleşmelerine katkı sağlayan ve sporu bir yaşam biçimine dönüştüren en önemli yapılardır. Bu yıl 189 kulübümüze yaklaşık 9 milyon TL destek sağlıyoruz. Bu sadece bir başlangıç, önümüzdeki dönemde daha güçlü bir sistem kurarak amatör sporun yanında olmaya devam edeceğiz' dedi. Başkan Çavuşoğlu ayrıca, Denizli'de spor altyapısını geliştirmek için yapılan ve önümüzdeki süreçte gerçekleştirilecek yatırımları da anlattı. Başkan Çavuşoğlu, 'Her mahalleye spor alanları kazandırıyoruz. Kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanarak Denizli'yi sporun ve sanatın şehri haline getirmeyi hedefliyoruz' diye konuştu.



Amatör spor camiasına bayram



ASKF Başkanı Feyyaz Ceşen ise törende yaptığı konuşmada Başkan Çavuşoğlu'na teşekkür ederek, 'Bu destek amatör spor camiamız için adeta bir bayramdır. Gençlerimizin spora yönelmesi ve sağlıklı bireyler olarak yetişmesi açısından amatör kulüpler büyük önem taşıyor. Amatör olmadan profesyonel olunmaz. Bu katkı gençlerimizin geleceğine yapılan bir yatırımdır' dedi. Konuşmaların ardından Başkan Çavuşoğlu, 189 amatör spor kulübüne toplam 9 milyon TL'lik maddi destek çekini takdim etti. Program, toplu hatıra fotoğrafı ile sona erdi.