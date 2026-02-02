Bakırköy Belediyesi, 2025'te kent lokantası açarak, eğitim ve nakdi desteklerle yüzlerce öğrenci ve haneye yardım sağladı. Ayrıca 500 kişiye günlük yemek sunarak, çeşitli sosyal hizmetlerle on binlerce vatandaşa destek verdi.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da Bakırköy Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, 2025 yılı boyunca hayata geçirdiği çalışmalarla kent yoksulluğuyla mücadele kapsamında kent lokantası hizmetinden eğitim desteklerine, düzenli nakdi yardımlardan gıda ve sıcak yemek desteklerine kadar uzanan geniş bir hizmet ağı oluşturdu

Açtığı Kent Lokantası'nda günlük ortalama 500 vatandaşa uygun fiyatlı ve sağlıklı yemek hizmeti sunularak, özellikle dar gelirli vatandaşların temel beslenme ihtiyacına katkı sağlandı.

Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması amacıyla 383 öğrenciye toplam 3 milyon 233 bin 600 TL eğitim desteği verildi. Yeni yılda eğitim destek tutarları güncellenerek ilkokul ve ortaokul öğrencileri için aylık 1.500 TL, lise öğrencileri için aylık 2.000 TL olarak artırıldı.

Ekonomik güçlük yaşayan hanelere yönelik olarak 403 haneye her ay düzenli nakdi destek sağlandı. Düzenli olarak verilen bu desteklerle hanelerin temel ihtiyaçlarını karşılamalarına katkı sunuldu.

RAMAZAN AYINDA SOSYAL DESTEKLER

Bu arada geçen yıl Ramazan ayı boyunca ilçe genelinde 3 bin vatandaşa erzak kolisi desteği ulaştırılarak toplumsal dayanışma güçlendiren Bakırköy Belediyesi, yaşlı, hasta ve bakıma ihtiyaç duyan vatandaşlara yönelik olarak 90 kişiye evde kuaförlük hizmeti sunuldu. Belediye, ayrıca yıl boyunca 18 bin kişiye sıcak yemek desteği sağlanarak sosyal destek hizmetleri kesintisiz sürdürüldü.