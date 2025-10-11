Pamukkale'nin beyaz travertenleri ve Hierapolis'in büyüleyici tarihi ilk kez koşuya ev sahipliği yapacak. Denizli Büyükşehir Belediyesi, kentin doğal ve kültürel zenginliklerini sporla buluşturacak çok özel bir organizasyona imza atıyor. Bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Lykos Yarı Maratonu, 26 Ekim'de Pamukkale travertenleri ve Hierapolis Antik Kenti'nin tarihi atmosferinde gerçekleştirilecek.

DENİZLİ (İGFA) -Organizasyon öncesinde etkinliğin kapsamı, hedefleri ve detaylarının paylaşılması amacıyla Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Bülent Bozbaş, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan Vekili Nihat Bağcı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Özgür Başkurt, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ayşe Sarıkaya ve beraberindekiler katıldı.



Toplantının açılışında konuşan Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Bülent Bozbaş, Denizli'nin tarihini, doğasını ve spor kültürünü bir araya getiren bu etkinliğin şehir için büyük bir adım olduğunu belirtti. Bozbaş, 'Pamukkale'nin beyaz travertenleriyle Hierapolis'in binlerce yıllık tarihini buluşturacak Lykos Yarı Maratonu'nu ilk kez hayata geçirmenin heyecanı içindeyiz. Sporu yalnızca bir yarış değil, şehrimizin kültürel mirasını, misafirperverliğini, spor turizmi potansiyelimizi dünyaya gösterme amacımızın somut bir ifadesi olacaktır. 'Tarihin İçinde Koşalım' sloganıyla yola çıkıyoruz' dedi.