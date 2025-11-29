Denizli Büyükşehir Belediyesi, geleceğin futbolcularını yetiştirmek amacıyla ilk kez düzenlenecek olan Levend Sarıoğlu U-10 Futbol Ligi'ni başlatıyor. 2015 doğumlu genç yetenekleri bir araya getirecek ligde 300 sporcu yeşil sahada buluşacak.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen ve il spor camiasının büyük destek verdiği Levend Sarıoğlu U-10 Futbol Ligi için heyecan başladı. Şehrimizin spor altyapısını güçlendirmek ve 2015 doğumlu genç yeteneklere profesyonel bir deneyim sunmak amacıyla hazırlanan ligin kura çekimi ve tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Lig fikstürünün belirlendiği kura törenine; lig düzenleme komitesi, antrenörler, sporcular ve Levend Sarıoğlu'nun ailesi katıldı.



'Genç yetenekler yeşil sahada ter dökecek'



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 'Levend Sarıoğlu U-10 Futbol Ligi'ni hayata geçirerek hem spor altyapımızı güçlendiriyor hem de merhum Levend Sarıoğlu gibi değerli bir spor insanımızın hatırasını yaşatıyoruz. Sporcularımızı yeşil sahada buluşturacak olan bu lig, gençlerimizin sadece futbol yeteneklerini değil, disiplin, takım ruhu ve spor ahlakı gibi değerli özelliklerini de geliştirmelerine imkân sağlayacak. Spor, gençlerimizin sağlıklı bir birey olarak yetişmesinde ve topluma faydalı olmasında kritik bir rol oynuyor. Bu nedenle, gençliğe ve spora yapılan her yatırımı, şehrimizin geleceğine yapılmış en büyük yatırım olarak görüyoruz. Tüm takımlarımıza centilmence ve başarılarla dolu bir lig diliyor, başta Levend Sarıoğlu'nun kıymetli ailesi olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum' ifadelerini kullandı.