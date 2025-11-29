Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından kurulan ve Türkiye'de; 6-12 yaş arasındaki çocukları voleybol ile tanıştırmayı ve lisanslı sporcu yetiştirmeyi hedefleyen 'Fabrika Voleybol', Başkent'teki ikinci okulunu Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin iş birliğiyle açtı.

ANKARA (İGFA) - Proje kapsamında Ankara Fabrika Voleybol yaş gruplarına göre eğitim faaliyetlerini her hafta cumartesi ve pazar günleri Sincan'da bulunan Gazeteci Ali Öcal Spor Salonu'nda sürdürecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), çocukların sporla buluşmasını destekleyen projelere bir yenisini daha ekledi. Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından hayata geçirilen ve 6-12 yaş arası çocuklara voleybolu sevdirmeyi ve lisanlı sporcu sayısını arttırmayı hedefleyen 'Fabrika Voleybol' projesi kapsamında Başkent'teki ikinci okul ABB iş birliğiyle Sincan'a açıldı.

Projenin yeni eğitim merkezi ABB'ye ait olan Sincan'da bulunan Gazeteci Ali Öcal Spor Salonu olarak belirlendi. Açılış törenine, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, minik voleybolcular ve aileleri katıldı.

Açılışta, çocukların spora erken yaşta adım atmasının önemine vurgu yapan TVF Başkanı Üstündağ, 'Bu güzel, muhteşem tabloyu gördükten sonra da bir kez daha Türk voleybolunun altyapısının ne kadar sağlam olduğunu ve ileride daha ne kadar sürdürülebilir bir şekilde güzel işler yapacağının da bir göstergesi olduğunu düşünüyorum. Bütün 6-12 yaş çocukların voleybolla buluşmasını, sporla buluşmasını sağlıyoruz. Bu anlamda ben bugün burada, bu açılışta şu gördüğümüz cıvıl cıvıl evlatların arasında olmaktan çok mutluyum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak da tesis ve bu imkânı sağladığı için de ayrıca teşekkür ediyorum. Buradan sultanlar ve efeler yetişecek diyorum' ifadelerini kullandı.

Sporun çocukların fiziksel ve sosyal gelişimindeki önemine dikkat çeken Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Spor Hizmetleri Şube Müdürü Sercan Yiğit ise şöyle konuştu: 'Büyükşehir Belediyemiz olarak Sincan ilçesinde Türkiye Voleybol Federasyonu iş birliğiyle 'Fabrika Voleybol' projesinin 47'inci okulunu ücretsiz olarak Sincan Gazeteci Ali Öcal Kapalı Spor Salonu'muzda açmış bulunuyoruz. Burada 6-12 yaş aralığında öğrencilere hafta sonlarında uzman antrenörler tarafından eğitimler verilecek. Sincan bölgemize böyle değerli bir projeyi kazandırmanın mutluluğu içerisindeyiz.'