Denizli Büyükşehir Belediyesi, kent ulaşımı açısından büyük önem taşıyan Karataş-Pınarlık yolundaki yenileme çalışmalarını tamamladı. Ulaşım Dairesi ekipleri, son aşama olan yol çizgilerini de çizerek güzergâhı tamamen hizmete hazır hale getirdi.

Yenileme çalışmaları kapsamında 19 kilometrelik güzergah Fen İşleri Dairesi ekiplerince baştan sona sathi kaplama ile yenilendi, mevcut durumda bazı kesimlerde 5,5 metreye kadar düşen yol genişliği 10 metreye çıkarıldı. Düşey ve yatay eğimlerin düzeltilmesi ile sürüş güvenliği ve konfor artırılırken, yeni yol bölgedeki mahalleler için hızlı ve güvenli bir ulaşım imkanı sunar hale geldi. Karataş-Pınarlık yolu, Tavas, çevre kırsal yerleşim alanları ve Muğla yönüne gidecek sürücüler için önemli bir alternatif güzergah olarak modern ve güvenli bir yapıya kavuştu.



'BU ŞEHİRDE YAŞAYAN HERKES EN İYİSİNİ HAK EDİYOR'



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, yolun tamamlanmasının ardından yaptığı değerlendirmede, 'Karataş-Pınarlık yolunda başlattığımız kapsamlı yenileme çalışmasını başarıyla tamamladık. Artık vatandaşlarımız çok daha güvenli, konforlu ve hızlı bir güzergahtan seyahat edebilecek. Hemşehrilerimizin rahat etmesi için gece gündüz çalışıyoruz. Bu yol da onların günlük hayatını kolaylaştırmak için yaptığımız işlerden sadece biri. Denizli'mize değer katmaya, hayatı kolaylaştırmaya devam edeceğiz. Çünkü bu şehirde yaşayan herkes en iyisini hak ediyor' ifadelerini kullandı.