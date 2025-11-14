DATÜB Gürsu Temsilcisi Murat Aslan, 14 Kasım 1944 sürgününün 81. yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, bunun sadece bir sürgün değil, bir yok ediliş girişimi olduğunu belirterek, 'Acımız hâlâ taze' dedi.

Enver GÜLER / BURSA (İGFA) - Ahıska Türklerinin 14 Kasım 1944 sürgününün 81. yılı nedeniyle konuşan DATÜB Gürsu Temsilcisi Murat Aslan, Sovyet yönetiminin talimatıyla binlerce Ahıska Türkünün bir gecede evlerinden koparıldığını ve insanlık dışı şartlarda Orta Asya'ya sürgün edildiğini söyledi. Aslan, 'O gece başlayan çile bir halkın kimliğini ve yurdunu hedef alan büyük bir mezalimdi' diyerek sürgün yollarında soğuk, açlık ve hastalık nedeniyle on binlerce kişinin yaşamını yitirdiğini hatırlattı.

81 yıl geçmesine rağmen acının unutulmadığını vurgulayan Gürsu Temsilcisi Aslan, 'Her 14 Kasım'da o günü yeniden yaşıyoruz. Bu tarih bizim için bir matem ve direniş günüdür' dedi. Ahıska Türklerinin dünyanın farklı bölgelerine dağılmış olsa da kimliğini koruduğunu ifade eden Aslan, 'Birlik ve dayanışma en büyük gücümüzdür. Vatan umudumuz hiç bitmedi' diyerek, sürgünde hayatını kaybedenleri rahmetle andı. Aslan, 'Tarihimiz acılarla dolu olabilir ama umudumuz ve birliğimiz her zaman diri kalacaktır.' sözleriyle açıklamasını noktaladı.