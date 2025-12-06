Kayseri Rotary Kulübü'nün gençlerin liderlik, iletişim ve kişisel gelişim becerilerini güçlendirmek amacıyla hayata geçirdiği 'Toplum Liderleri Geliyor' projesi, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi iş birliğiyle yürütülen dört haftalık eğitimin ardından başarıyla tamamlandı.

KAYSERİ (İGFA) - Proje kapsamında her hafta farklı sektörlerden uzman konuşmacılar, üniversite öğrencileriyle bir araya gelerek deneyimlerini, kariyer yolculuklarını ve liderlik birikimlerini paylaştı. Öğrenciler, bu buluşmalarla hem akademik hem de kişisel gelişim alanında önemli kazanımlar elde etti.

Kayseri Rotary Kulübü Başkanı Orhan Apaydın, projenin kapanışında yaptığı açıklamada şunları söyledi: 'Amacımız, gençlerimizin vizyon sahibi, özgüveni yüksek ve topluma değer katacak bireyler olarak yetişmelerine destek olmaktı. Program boyunca gördüğümüz ilgi ve öğrencilerin kazandığı deneyimler, bu hedefe ulaştığımızı göstermektedir. Rotary olarak gençlere yatırım yapmayı sürdüreceğiz.'

Projenin yürütülmesinden sorumlu olan Toplum Liderleri Geliyor Komite Başkanı Ahmet Demir ise şu değerlendirmede bulundu: 'Bu proje yalnızca bir eğitim programı değil; gençlerimizin potansiyellerini keşfetmelerine, ilham almalarına ve kendilerini geliştirmelerine katkı sunan bir yolculuktur. Konuşmacılarımızın paylaşımları öğrencilerde önemli bir farkındalık oluşturdu. Geleceğin liderlerini yetiştirmeye destek olmak bizim için büyük bir onurdur.'

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi yönetimi de projeye ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu tür ortak çalışmaların öğrencilerin sosyal sorumluluk bilincini ve liderlik becerilerini güçlendirdiğini vurguladı.

Dört hafta boyunca devam eden 'Toplum Liderleri Geliyor' projesi, katılımcı öğrencilerden aldığı olumlu geri bildirimlerle tamamlanmış olup Kayseri Rotary Kulübü'nün gençlere yönelik çalışmalarındaki önemli projelerden biri olarak yerini aldı.