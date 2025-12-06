Karabağlar'da kadınların toplumsal hayatta eşit, özgür ve güçlü bir şekilde yer alabilmesi için verilen mücadele, 5 Aralık Kadın Hakları Günü'nde düzenlenen anlamlı bir etkinlikle yeniden vurgulandı.

ERKAN ÇAKILLI

İZMİR (İGFA) - Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 91. yılı dolayısıyla Karabağlar Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından belediye binasında gerçekleştirilen basın açıklaması, geniş bir katılımla yapıldı.

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, yaptığı konuşmada kadınların siyasal ve sosyal hayatta eşit temsilinin, demokratik toplumların vazgeçilmez bir unsuru olduğunu söyledi. Kınay, 'Kadınların mücadelesi, bu ülkenin geleceğini kuran en güçlü dayanaklardan biridir. Eşitlik mücadelesi asla durmayacak,' diyerek kararlılık mesajı verdi.

Etkinliğe ayrıca Karabağlar Belediye Başkan Yardımcısı Burcu Uğantaş, DİSK Emekli-Sen Karabağlar Şube Başkanı Şengül Yanar, Kent Konseyi temsilcileri ve ilçedeki çok sayıda kadın muhtar katıldı. Şengül Yanar konuşmasında,kadınların sadece özel hayatta değil, toplumsal ve ekonomik alanda da yıllardır verdiği mücadelenin devam edeceğini belirterek, dayanışmanın önemine dikkat çekti.

Katılımcılar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kadınlara tanıdığı hakların Türkiye'nin çağdaşlaşma yolundaki en büyük adımlardan olduğunu vurguladı. Etkinlik boyunca taşınan görsellerde ve açıklamalarda Atatürk'ün 'Kadınlarını geri bırakan toplumlar, geride kalmaya mahkûmdur' sözü, günün anlam ve önemine ışık tuttu.