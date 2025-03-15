Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. şehir içi toplu taşımada vatandaşlara daha hızlı ve konforlu bir ulaşım sağlamak amacıyla iki yeni transit hattını hizmete sundu.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. kent içi toplu taşımada verimliliği artırmak ve yolcu yoğunluğunu daha iyi yönetmek amacıyla 800 ve 810 numaralı yeni transit hatlarını hizmete sundu. Yeni hatlar, şehir merkezindeki önemli ulaşım noktalarını birbirine bağlayarak hem zaman tasarrufu sağlayacak hem de mevcut hatlarla entegrasyonu güçlendirecek. Yeni devreye alınan 800 ve 810 numaralı hatlar, şehir merkezindeki önemli noktalara kolay erişim sağlayarak ulaşımı daha pratik hale getirecek. 800 ve 810 numaralı hatların sadece belirtilen duraklarda yolcu alıp ve indireceği, ara duraklarda durmayacağı ifade edildi.

KESİNTİSİZ VE HIZLI ULAŞIM

800 ve 810 No’lu Transit Hat, şehir içi ulaşımda ana arterleri kullanarak, yoğun bölgelerde yolculuk süresini en aza indirmeyi hedefliyor. 800 numaralı otobüsün güzergahı; Otogar- Valilik- Delikliçınar- Denizli Lisesi- Gezek Yatağı Camii- Kömürcüoğlu Ortaokulu- Akkonak Parkı- Devlet Hastanesi Poliklinikler- Bayramyeri 357. Sokak- Otogar güzergahında hizmet verecek. 810 No’lu Transit Hat ise, Valilik-Delikliçınar- Allı Camii- Merkez Ortaokulu- Nihat Zeybekci Kongre Merkezi- Demokrasi Meydanı- İncilipınar Yüzme Havuzu- İncilipınar Parkı- Merkez Ortaokulu- Allı Camii-Delikliçınar-Valilik ve Otogar güzergahlarında çalışacak. Yeni hatlarla ilgili detaylı bilgiye Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.’nin resmi web sitesi ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Portalı üzerinden ulaşabilirsiniz.

