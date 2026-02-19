Selçuk İletişim Mezunları Derneği ile Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında hayata geçirilen Mentor-Mentee programı ile öğrencilerin mezuniyet sonrası sektöre uyum süreçleri destekleniyor.

KONYA (İGFA) - Selçuk İletişim Mezunları Derneği ile Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi arasında imzalanan iş birliği protokolü, genç iletişimcilerin akademik süreçlerini sektörel deneyimle güçlendirmeyi amaçlıyor.

Geçtiğimiz yıl ilk yarısı tamamlanan programın protokolünün yenilenmesiyle birlikte genç iletişimciler, bu yıl da Mentor-Mentee desteğinden yararlanabilecek.

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vedat Çakır ve Selçuk İletişim Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Ziya Yüce'nin katılımıyla gerçekleştirilen protokol, öğrencilerin akademik ve sektörel gelişimine katkı sunacak somut adımları içeriyor.

Öğrencilik sürecinin en zorlu aşamalarından biri olan mezuniyet sonrası dönemde, genç iletişimcilerin sektöre uyum sağlarken yeterli rehberlik ve deneyim paylaşımına erişememesi önemli bir ihtiyaç olarak öne çıkıyor. İmzalanan protokol ile bu sürecin daha planlı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor.

Protokol kapsamında öğrenciler, mezun olmuş ve iş hayatında aktif olarak görev yapan iletişim profesyonelleriyle Mentor-Mentee programı çerçevesinde bir araya gelecek.

Program sayesinde bilgi ve deneyim aktarımı sağlanırken, öğrencilerin kariyer planlamalarını daha bilinçli yapmaları ve sektöre daha hazırlıklı adım atmaları amaçlanıyor.

Gerçekleştirilecek ortak projeler, atölye çalışmaları ve deneyim paylaşım buluşmalarıyla akademi-sektör iş birliğinin güçlendirilmesi planlanıyor. Böylece hem öğrencilere uygulamalı tecrübe kazandırılması hem de iletişim sektörüne daha donanımlı ve nitelikli profesyoneller yetiştirilmesi hedefleniyor.

İş birliği kapsamında, genç iletişimcilerin sektör tecrübesiyle güçlenerek daha sağlam bir kariyer inşa etmelerine katkı sunacak uzun vadeli bir dayanışma modelinin temeli oluşturuluyor.

Selçuk İletişim Mezunları Derneği, İletişim Fakültesi öğrencileri ile sektör profesyonellerini çeşitli etkinlik ve projelerde bir araya getirmeye devam edecek.