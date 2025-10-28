Muğla Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetimizin 102. yılı kutlamaları kapsamında bu yıl yedincisini düzenlediği Geleneksel Cumhuriyet KupasıMix Tenis Turnuvası ile tenis severleri bir araya getirdi.

MUĞLA (İGFA) - Muğla'nın Menteşe, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Fethiye ve Seydikemer ilçelerinden gelen toplam 32 tenis sever, Cumhuriyet coşkusunu kortlara taşıdı. Kadın ve erkeklerden oluşan 16 karışık çift, dostluk ve fairplay ruhu içinde mücadele ederek sporu, dayanışmayı ve kutlama heyecanını bir arada yaşadı.

Turnuva sonunda Bensu-Berkant Terden çifti birincilik, Selin-Timuçin Aydın çifti ikincilik, Gürcan-Fulden çifti ise üçüncülük elde etti. Katılımcılar, Cumhuriyet'in coşkusunu sporla birleştirerek dayanışma içinde kutladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde Tenis Antrenörü Mutlu Yalçıner, 'Bu sene yedincisini düzenlediğimiz Tenis Turnuvamıza Muğla'nın farklı ilçelerinden katılım sağlandı. 32 kişinin katıldığı turnuvamızın sonunda finalistler aralarında maçlarını yaptılar ve 1. 2. ve 3.'ümüz belli oldu. Amacımız spor ile insanları birleştirmek, kaynaştırmak. Bunun yanı sıra farklı kültürden insanları bir araya getirmek ve dostluk, arkadaşlık kurmalarını sağlamak. Bizler Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'ın spora ve sporcuya verdiği önemle çalışmalarımıza devam ediyoruz.' ifadelerini kullandı.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, sporun insanları bir araya getiren, sağlıklı ve güçlü toplumların temeli olduğunu belirterek, 'Turnuvada gördüğümüz dostluk, mücadele ve dayanışma ruhu, Cumhuriyet'in bizlere kazandırdığı değerlerin bir yansımasıdır. Katılan tüm sporcuları kutluyor, Cumhuriyetimizin 102. yılını gururla ve coşkuyla kutluyorum.' dedi.