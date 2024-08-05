D-Marin İtalya’da yer alan Porto Mirabello marinasını satın alarak, İtalya'daki altıncı marinasına sahip oldu. 40.000 m2’lik bir yarımada üzerine inşa edilen süperyat marinası Porto Mirabello’nun müşterileri için sunduğu 12-140 metre arasında 407 tane rıhtım seçeneği bulunuyor. Marina bünyesinde sosyal yaşam alanlarının yanı sıra 35 metre genişliğinde iskeleler de yer alıyor.İSTANBUL (İGFA) - Premium marinaları bünyesinde barındıran D-Marin, İtalya'nın La Spezia Körfezi'nde yer alan ünlü süperyat marinası Porto Mirabello'yu satın aldığını duyurdu. Bu stratejik satın alma, D-Marin'in marina ağını geliştirmek için devam eden yatırımını yansıtıyor. Böylece D-Marin İtalya'daki varlığını ülkenin en prestijli yatçılık destinasyonlarında altı marinaya çıkarıyor.

D-Marin CEO'su Oliver Dörschuck'un konuyla ilgili yaptığı açıklamada: "Porto Mirabello portföyümüze önemli bir katkı sağlıyor. Olağanüstü tesisleri ve stratejik konumu Akdeniz'de sunduğumuz hizmetleri geliştirerek, İtalya'nın en güzel kıyılarından birinde benzersiz marina deneyimleri sunmamızı sağlıyor" ifadelerine yer verdi.

2010 yılında kurulan Porto Mirabello, 140 metre uzunluğa kadar dünyanın en büyük ve en önemli süperyatlarının taleplerini karşılayan prestijli bir marina olma özelliğini taşıyor. 407 bağlama kapasitesine sahip marina, helikopter pisti ve lüks yemek seçeneklerinin yanı sıra butik alışveriş gibi olanaklar da sunuyor.

Porto Mirabello, çevredeki kıyıların muhteşem manzaralarına ve şehrin cazibe merkezlerine kolay erişim imkanına sahip olmasıyla da dikkat çekiyor. Yüzme havuzu, spa, spor salonu, konsiyerj hizmetleri ile bakım ve onarım için 160 tonluk marina vinci ile donatılmış bir tersane de marinanın içerisinde yer alıyor. Üst düzey tesis olanaklarına sahip olan marinanın, su kalitesi ve sürdürülebilir uygulamalar için de Mavi Bayrak Ödülü bulunuyor.

D-Marin'in Porto Mirabello'yu satın alması, Akdeniz'deki varlığını güçlendirerek müşterilerine kusursuz bir seyir deneyimi sunuyor. Çeşitli D-Marin lokasyonlarında ücretsiz yanaşma günleri sunan "Happy Berth Days" kampanyası gibi girişimler, yelken tutkunlarını tercih ettikleri destinasyonlarda farklı ve olağanüstü marina deneyimlerinin keyfini çıkarmaya teşvik ediyor. Marina grubu, Porto Mirabello'da bir dizi iyileştirmeyi hayata geçirmeyi ve marina müşterilerinin yatçılık deneyimlerini zenginleştiren birinci sınıf bir hizmet sunmak için müşteri odaklı bir yaklaşım benimsemeyi planlıyor.