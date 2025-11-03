Hollanda'da düzenlenen 10. Altın Lale Ödül Töreni ve Cumhuriyet Balosu, ünlü sanatçılar ve seçkin konukların katılımıyla büyük coşkuyla gerçekleşti. Gecede ödüller sahiplerini bulurken, Cumhuriyetin 102. yılı da coşkuyla kutlandı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Hollanda'da 10. Altın Lale Ödül Töreni ve Cumhuriyet Balosu görkemle kutlandı.

Avrupa'da benzeri bulunmayan ve bu yıl 10'uncusu düzenlenen Hollanda'daki etkinlikte, görkemli atmosferi, zarif konukları ve özenli organizasyonuyla katılımcılardan tam not aldı.

Yemekli olarak düzenlenen gecede, Türkiye'den gelen ünlü sanatçılar Serenad Bağcan ve Coşkun Sabah, sahne performanslarıyla izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Gecenin sunuculuğunu Türkiye'den gelen televizyon sunucusu Özde Sinem Çol, Hollanda çevirilerini ise Sibel Gökebir üstlendi.

Etkinliğin açılışı, Türk ve Hollanda milli marşlarının okunması ve şehitler için yapılan saygı duruşu ile yapıldı.

ANKARA OLGUNLAŞMA ENSTİTÜSÜ'NDEN RENKLİ DEFİLE

Türkiye'den gelen Ankara Olgunlaşma Enstitüsü, bu yıl da 22 farklı yöresel kıyafeti Hollandalı mankenler aracılığıyla sahneye taşıyarak büyük beğeni topladı. Geleneksel Türk kültürünün zarafetle sunulduğu defile, gecenin en çok alkış alan anlarından biri oldu.

ALTIN LALE ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Gecede çeşitli dallarda verilen Altın Lale ödülleri sahiplerine takdim edildi. Altın Lale Ödülü usta sanatçı Coşkun Sabah'ın olurken, süper ödül değerli sanatçı Zülfü Livaneli'ye (katılamadığı için ödülü Serenad Bağcan teslim aldı; ödülün ayrıca Türkiye'de de takdim edileceği belirtildi) gitti.

Hollanda'da verilen diğer ödüller ise şöyle oldu:

Altın Lale Basın Ödülü: Televizyon yapımcısı Yeşim Candan

Televizyon yapımcısı Yeşim Candan Altın Lale Onur Ödülü: Hollanda Emniyet Müdürlüğü Kuzey Hollanda Bölgesi Müdürü Hamit Karakuş

Hollanda Emniyet Müdürlüğü Kuzey Hollanda Bölgesi Müdürü Hamit Karakuş En İyi Dernek Ödülü: Harmony Derneği Folklor ve Müzik Grubu

Harmony Derneği Folklor ve Müzik Grubu Politika Ödülü: Genç politikacı Funda İleri

Bu arada Kocaeli Derince Bülent Türker Anaokulu müdürleri Emel Fırtın ve Zehra Genç, geceye katılarak teşekkür belgelerini Bülent Türker'den aldılar.

Etkinlikte Türk mutfağının seçkin lezzetlerinden oluşan özel menü büyük beğeni topladı. Sabri Arslan ve orkestrası misafirlere müzik ziyafeti sunarken, katılımcılar milli marşlarımızı coşkuyla söyleyerek Cumhuriyet'in 102. yılını kutladı. Gecede yapılan açık artırma ve piyango çekilişlerinden elde edilen gelir, Hatay ve deprem bölgesindeki çocuklar için kullanılacak.

Ayrıca, gönüllü çalışmalarıyla fark oluşturan Annic Eyckmen, Sağ Baran ve Latife Yiğitsoy'a Onur Plaketleri takdim edildi.

Altın Lale Organizasyonu Başkanı Bülent Türker, yaklaşık 40 gönüllünün 6 ay boyunca bu etkinlik için emek verdiğini belirterek, 'Amacımız Cumhuriyetimiz, Atatürk ve Türkiye'miz için anlamlı bir gece düzenlemekti. Hollanda'nın birçok ünlü isminin katılması bizi çok mutlu etti. Ekibimle gurur duyuyorum. Cumhuriyetimizin 102. yılı kutlu olsun. Gelecek yıllarda da Altın Lale ödüllerinin devam edeceğine inanıyorum' dedi.