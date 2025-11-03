İZFAŞ, ihracatçıların ve lojistik sektörünün uluslararası pazarlarda etkinliğini artırmak amacıyla Çin'de düzenlenecek World International Freight Forwarding Alliance Expo (WIFFA Expo 2025) için milli katılım organizasyonu gerçekleştiriyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Logistech - Lojistik, Depolama ve Teknolojileri Fuarı, dört yıl gibi kısa bir sürede Akdeniz'in en büyük lojistik fuarı konumuna ulaşarak sektörde önemli bir marka haline geldi.

Logistech'in elde ettiği bu başarı, İZFAŞ'ın uluslararası alandaki fuarcılık faaliyetlerine de yön verdi. Geçtiğimiz yıl ilk kez milli katılım organizasyonunu düzenleyerek Türk lojistik sektörünü Çin'de temsil eden İZFAŞ, bu yıl da sektörden gelen talep üzerine yeniden Çin'in Ningbo kentinde düzenlenecek WIFFA Expo 2025'te milli katılım organizasyonunu düzenliyor.

Bu yıl 20'ncisi gerçekleştirilecek WIFFA Expo 2025, 7-9 Kasım 2025 tarihleri arasında Ningbo Uluslararası Kongre ve Sergi Merkezi'nde yapılacak. Geçtiğimiz yıl, 35 bin metrekarelik sergi alanında, 2 binden fazla katılımcıyı, 110 liman temsilcisini ve 32 bin ziyaretçiyi ağırlayan fuarda bu yılki hedef, 100'den fazla ülkeden 50 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getirmek.

YENİ İŞ BAĞLANTILARI KURULACAK

İZFAŞ organizasyonuyla Borusan Port, GNW Logistics, Kıta Logistics, Lima Logistics, Nemport, U Logistics ve Yeditepe Cargo gibi Türkiye'nin önde gelen firmaları, fuarda yer alacak. Türk katılımcılar, taşımacılıktan depolamaya, liman hizmetlerinden intermodal çözümlere kadar uzanan geniş bir yelpazede hizmetlerini tanıtarak, Türkiye'nin lojistik ekosistemini uluslararası alanda bir bütün olarak temsil edecek.

İZFAŞ, İzmir'in fuarcılık kültürünü dünyaya tanıtma vizyonu doğrultusunda, WIFFA Expo 2025'e düzenlediği milli katılım organizasyonuyla Türk lojistik sektörünün dinamik yapısını küresel ölçekte görünür kılmayı hedefliyor. Organizasyon kapsamında, katılımcı firmaların etkin tanıtımı yapılacak, B2B görüşmeler ve sektörel panellerle yeni iş bağlantılarının kurulmasına olanak sağlanacak.

İKİ ÜLKE ARASINDA GÜÇLÜ TİCARET KÖPRÜLERİ

Türkiye ile Çin arasındaki dış ticaret hacmi 2024 yılında 48,3 milyar dolar olarak gerçekleşirken, bu yılın ilk sekiz ayında 34,6 milyar dolara ulaştı. İki ülke arasındaki bu güçlü ticaret hacmi, WIFFA Expo 2025 gibi platformlarla daha dengeli, sürdürülebilir ve verimli bir iş birliği ortamına dönüşmesi bekleniyor. WIFFA Expo 2025, Türkiye ile Çin arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesine, iki ülke arasındaki taşımacılık hacminin daha verimli yönetilmesine ve lojistik ağların entegrasyonuna katkı sunacak. Deniz İpek Yolu üzerindeki bu stratejik buluşma, Türk lojistik firmalarına yeni iş ortaklıkları, yatırım fırsatları ve tedarik zinciri çözümleri geliştirme imkanı oluşturacak.