19 Ekim Cumartesi günü yapılacak olan CHP Edirne İl Gençlik Kolları seçimleri için Edirne’de bir araya gelen CHP Merkez ve ilçe gençlik kolları başkanları adaylardan Çağatay Can Tasmalı’ya destek olacakları ile ilgili bir bildiri yayınladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Açıklanan bildiri şöyle: “Bizler, Cumhuriyet Halk Partisi Edirne İlçe Gençlik Kolları Başkanları olarak, Cumhuriyet Halk Partisi’nin temel değerleri ve ilkelerine bağlı kalarak gençliğin enerjisiyle partimizi daha ileri taşımayı hedefleyen adaylar arasında en doğru tercihi yapmak üzere bir araya geldik.

Yaptığımız değerlendirmeler sonucunda, CHP Edirne İl Gençlik Kolları Başkanlığı’na aday olan Çağatay Can Tasmalı’yı tüm gücümüzle destekleme kararı aldık. Çağatay Can Tasmalı’nın gençliğin sorunlarına olan duyarlılığı, örgütlenme konusundaki becerisi ve CHP’yi gençler arasında daha etkin kılma vizyonu bizleri bu kararı almaya yönlendirmiştir.

Bu desteğimizin, partimizin Edirne’deki gençlik hareketini daha güçlü ve etkili bir hale getireceğine yürekten inanıyoruz. Hep birlikte, omuz omuza çalışarak Edirne gençliğini daha aydınlık yarınlara taşıyacağız.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

CHP Edirne İlçe Gençlik Kolları Başkanları

Özgür Hata- Merkez

Halil Uvacıklı - Keşan

Umut Yılmazlar - Uzunköprü

Sertan Çığla - Havsa

Mert Ali Dudu - Enez

İlgi Durmaz - İpsala

Kaan Yeğitoğlu – Süloğlu”