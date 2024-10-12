Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) 2024-2025 Akademik Yılı, Savunma Sanayii Başkanlığı Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Karataş’ın verdiği ilk ders ile başladı. Prof. Dr. Hakan Karataş, savunma sanayiinde, yetenek yönetiminin adımları ve öneminden bahsederken, törenin açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Naci Çağlar ise BTÜ’nün bilim ve teknolojiye yön veren, saygın bir üniversite olma vizyonuyla ilerlediğini söyledi.BURSA (İGFA) - Bursa Teknik Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı, Mimar Sinan Yerleşkesi Turkuaz Salon’da düzenlenen törenle başladı. Törene; AK Parti Bursa Milletvekilleri Refik Özen ve Osman Mesten, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Savunma Sanayii Başkanlığı Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Karataş, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Bursa Adli Yargı Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Ömer Gülmüş, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Abdulkadir Şahin, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı, Sadık Bölek, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Mudanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Karip, Bursa Vali Yardımcısı Salih Altun, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, Gürsu Kaymakamı Naif Yavuz, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

REKTÖR ÇAĞLAR: HEDEF ULUSLARARASI ÖLÇEKTE BİR ÜNİVERSİTE

Törenin açılış konuşmasını yapan BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, 2024-2025 Akademik Yılı’nın hayırlı olmasını diledi. Rektör Çağlar, BTÜ’nün; öğrencilerini merkeze alan, araştırma ve geliştirme odaklı, şehir ve toplumla bütünleşen, uluslararası ölçekte bir üniversite olma hedefiyle yoluna devam eden genç, dinamik ve yenilikçi bir üniversite olduğunu vurguladı.

BİLİM VE TEKNOLOJİYE YÖN VEREN BTÜ

BTÜ’nün bilim ve teknolojiye yön veren, saygın bir üniversite olma vizyonuyla çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Rektör Çağlar, “Bu kapsamda kurumsal performansımızı anlık olarak takip edebildiğimiz ‘dijital üniversite sistemini’ geliştirdik. Yapay zekâ alanındaki yetkinliğimizi öğrencilerimize de aktarmak amacıyla, tüm öğrencilerimize “yapay zekâ” derslerini zorunlu hale getirdik. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığımızın koordinasyonu ile yapay zekâ alanında 2 yeni lisans programı açtık” diye konuştu.

YAPAY ZEKÂDA LİDERLERDEN…

BTÜ’nün İki yıldır açılan “TÜBİTAK Yapay Zekâ Ekosistem” çağrısında 2 yıl üst üste proje desteği alan sayılı üniversitelerden biri olma başarısını gösterdiğini kaydeden Rektör Naci Çağlar, “Bu çağrıda desteklenen toplam 27 projenin 2’sini Bursamıza kazandırmış olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. TÜBİTAK Ar-Ge projelerimizde bir önceki yıla göre iki katın üzerinde destek alma başarısı gösterdik. Bunun yanı sıra TÜBİTAK öğrenci projelerinde ise başvuru sayılarında 7 kat; desteklenen proje sayılarında ise 5 katın üzerinde artış sağladık. Uluslararası bilimsel projelerde 9 yeni proje desteği ile kayda değer başarılar elde ettik. Ayrıca, Erasmus projelerinde 38 proje ile Türkiye 2’ncisi olma başarısı gösterdik. Öte yandan şehrin tek teknik üniversitesi olarak robotik ve akıllı sistemler alanındaki çalışmalarımıza da ağırlık veriyoruz” dedi.

ŞEHİRLE BÜTÜNLEŞEN, TOPLUMA DOKUNAN…

BTÜ’nün şehirle bütünleşen, hayata ve topluma dokunan bir üniversite olma yolunda paydaşlarla projeler geliştirmeye devam ettiğini aktaran Rektör Çağlar, “Bu kapsamda; Belediyelerimizle, şehrimizin sorunlarına yönelik Avrupa Birliği proje fikri geliştirme çalıştayları düzenliyoruz. Ayrıca Yıldırım Belediyemizle birlikte Alev Alatlı Şehir Düşünce ve Sanat Merkezinde halkımıza yönelik akademi konuşmaları da gerçekleştiriyoruz” ifadelerinde bulundu.

SEKTÖR PAYDAŞLARIYLA VE ÜNİVERSİTELERLE SIKI İŞ BİRLİĞİ…

“Sanayiyi güçlendiren ve sanayiden güç alan üniversite” mottosuyla, sektör paydaşlarıyla iş birliklerinin artarak devam ettiğini ifade eden Rektör Naci Çağlar, “Bu kapsamda ilk defa üniversitemiz tarafından uygulanan sorun çözüm pazarı etkinliklerimize otomotiv ve tekstil sektörleriyle başlamış bulunuyoruz. Şehrimizle bütünleşen bir üniversite olma hedefimizin yanı sıra; Ülkemizdeki tüm teknik üniversitelerin katıldığı Teknik Üniversiteler Birliğinin kurulmasına öncülük ederek ilk toplantıya ev sahipliği yaptık. Teknik Üniversiteler Birliği olarak araştırma geliştirme, eğitim-öğretim, toplumsal katkı ve kalite alanlarında güç birliği yapmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

BAŞKAN BOZBEY: BTÜ İLE BİRLİKTE ÜRETELİM İSTİYORUZ

Yeni akademik yılın hayırlı olmasını dileyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ise BTÜ ve şehirdeki üniversiteler ile birlikte ortak projelerde yer almak istediklerini belirterek, “Özellikle ‘Bursa’nın Kent Anayasası’ dediğimiz 1/100000’lik plan başta olmaz özere üniversitelerimizin hazırladığı teknik ve bilimsel verileri dikkate alarak, şehir adına birlikte üreteceğimiz bir anlayış istiyoruz. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi olarak yüksek lisans ve doktora tezlerine de destek vereceğimizi belirterek, yeni akademik yılın hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

MİLLETVEKİLİ ÖZEN: BTÜ TÜRKİYE’NİN PARLAYAN YILDIZI

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen de “BTÜ sadece Bursa’nın değil Türkiye’nin parlayan yıldızı konumunda. Ancak yapacak daha çok işiniz olduğunu, bu kapsamda BTÜ’nün ilerleyen dönemlerde çok daha iyi çalışmalara imza atacağına inanıyorum. Çünkü Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yola çıkmış bir toplum olarak vakit kaybetme lüksümüzün olmadığını düşünüyorum. Senelerce bu ülkenin evlatlarına dayatılan çaresizliği kırdık, şimdi ise en iyisini yapıyoruz. Dünyaya bu alanda neler başarabileceğimizi gösteriyoruz” şeklinde konuştu.

İLK DERS PROF. DR. HAKAN KARATAŞ’TAN

Açılış konuşmalarının ardından Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Karataş, “Savunma Sanayiinde Yetenek Yönetimi” başlıklı ilk dersi verdi. Savunma sanayiinin gelişim hikâyesini anlatan Prof. Dr. Karataş, “Savunma sanayii, sadece güvelik konusu değil; stratejik, ekonomik, toplumsal refah sağlayan bir konu ve toplumun bekasıdır. Bu doğrultuda 1990’larda daha çok ithal ederek başlangıç yapan savunma sanayimiz, son 10 yılda özgün tasarımlarıyla öne çıkarken şimdi ise bu alanda dünyanın ilkleri arasında yer alıyoruz. Türkiye’nin savunma sanayi alanında yaptığı 238 çeşit yerli ve milli ürün, son 10 yılda 185 ülkeye ihraç edildi. Bugün tüm dünya coğrafyası Türk savunma sanayiinin platformlarını taşıyor. Türk savunma sanayii 2023’ü ihracat rekoruyla kapatırken, hacmimiz son 20 yılda, 20 kat artış gösterdi. Bu rakamlar tasarımlarımızla çok daha büyüyecek. Bugün itibariyle yüzde 80 oranında yerliliğe ulaştık. Yüzde 20’lik kısmı halledebilmemiz için özellikle önümüzdeki 5 yıl çok daha sıkı çalışmamız gerekiyor” dedi.

MİLLİ YETKİNLİK HAMLESİNDE YENİ PARADİGMA

Savunma Sanayii Başkanlığı Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Karataş, Savunma Sanayii Başkanlığı olarak milli yetkinlik hamlesi kapsamında yeni bir yaklaşım geliştirdiklerini bu yaklaşımda; roller, sürdürülebilirlik, ihracat odağı, iş yapış kültürü ve yetenek yönetimi ilkeleri üzerinde odaklandıklarını söyledi. Yeni bir paradigmaya ihtiyaç olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Karataş, “Buradaki odak noktamız insan ve yetkinlikler. Bir insan yetenekli olabilir ancak yetkinlik olmazsa bunun bir önemi kalmıyor. Ayrıca değişmek, zihinsel, duyusal ve yetkinlik olarak daima taze kalmak çok önemlidir” diye konuştu.

İNSANI MERKEZE ALAN İNOVASYON İKLİMİ

Dünyanın yetenek çıkmazına girdiğini aktaran Prof. Dr. Karataş, “Bunlar; yetenek karmaşası, yetkinlik açlığı, yedekleme sorunu, yapılandırılmış gelişim, kritik deneyim eksikliği, motivasyon ve tutku ihtiyacı… Eğer bunları aşamazsak yetkinlik kayması, uzmanlık kaçağı, yetenek yığını, deneyim körlüğü, yetki birikimi, entropik eylem, hizasız strateji ve psikolojik mesafe sorunları yaşayacağız” ifadelerini kullandı. Savunma Sanayii Başkanlığı olarak insanı merkeze koyan bir inovasyon iklimi gerçekleştirdiklerini ifade den Prof. Dr. Hakan Karataş, üç temel nokta ile teknoloji, yetenek ve değişim yönetimi inşa ettiklerini dile getirdi.

Bursa Teknik Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı açılış töreni toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.