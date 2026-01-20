Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik saldırıyı lanetleyerek, olayın failleri hakkında kapsamlı soruşturma başlatıldığını ve hukukun gereğinin yapılacağını vurguladı.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Suriye tarafında terör örgütü YPG yandaşları tarafından Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen saldırıya sert tepki gösterdi. Yılmaz, yaptığı açıklamada, söz konusu saldırının birlik ve beraberliği hedef alan alçak bir girişim olduğunu belirterek, bu tür provokasyonların milletin huzuruna ve kardeşliğine zarar vermesine asla izin verilmeyeceğini ifade etti.

Devletin tüm kurumlarıyla sahada olduğunu vurgulayan Yılmaz, aziz milletin sağduyusu sayesinde her türlü fitne, tahrik ve nifak girişiminin boşa çıkarılacağını belirtti.

https://twitter.com/_cevdetyilmaz/status/2013629516636197094

Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefinden taviz verilmeyeceğinin altını çizdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, olayın failleriyle ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını ifade ederek, 'Bayrağımıza karşı gerçekleştirilen bu saldırıyı planlayan ve uygulayanlar hukuk önünde mutlaka hesap verecek, hiçbir şekilde cezasız kalmayacaktır' dedi.