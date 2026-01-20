Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik saldırıyı lanetleyerek, olayla ilgili adli soruşturma başlatıldığını açıkladı. Bakan Tunç, terör örgütü sempatizanları tarafından sınır geçme teşebbüsünde bulunulması ve sınır kapısındaki bayrağımıza saldırılmasıyla ilgili idari tahkikat başlatıldığını belirtirken, Suriye'deki çatışmalar bahane edilerek ülke genelinde provokatif eylemlerde bulunan 356 şüpheli hakkında işlem yapıldığını duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Mardin Nusaybin-Kamışlı sınır hattında terör örgütü yandaşları tarafından Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen saldırıya sert tepki gösterdi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada söz konusu girişimi lanetlediğini belirtti.

Olayla ilgili Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal adli soruşturma başlatıldığını bildiren Bakan Tunç, açıklamada ayrıca, Suriye'nin Halep kentinde hükümet güçleri ile SDG/YPG terör örgütü arasında yaşanan çatışmalar bahane edilerek Türkiye genelinde gerçekleştirilen eylemlerle ilgili soruşturmaların da sürdüğü ifade edildi. Bu kapsamda 356 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını aktaran Bakan Tunç, 35 şüphelinin tutuklandığını, 45 şüpheli hakkında adli kontrol tedbirleri uygulandığını, 77 kişinin ise gözaltı işlemlerinin devam ettiğini duyurdu.

BakanıTunç, açıklamasında, 'Devletimizin egemenliğine ve toplumsal huzurumuza yönelen hiçbir saldırı, hiçbir provokasyon cezasız kalmayacaktır' ifadelerini kullandı.