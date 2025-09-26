Bunlar da ilginizi çekebilir

Gitarın büyüsü 14’üncü kez sahneye taşındı

Girişim özelliklerine göre dış ticaret verileri açıklandı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, "Millî savunma hamlemizin kurumsal teminatı olan Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfımızın 38’inci yılını tebrik ediyorum." diyerek kuruluşundan bugüne savunmayı millîleştiren, önemli hamlelere mihmandarlık yapan vakıfa gelecekteki çalışmalarında başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın (TSKGV) 38'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı. ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TSKGV’nin kuruluşunun 38'inci yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.