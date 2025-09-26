Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın (TSKGV) 38'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TSKGV’nin kuruluşunun 38'inci yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, "Millî savunma hamlemizin kurumsal teminatı olan Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfımızın 38’inci yılını tebrik ediyorum." diyerek kuruluşundan bugüne savunmayı millîleştiren, önemli hamlelere mihmandarlık yapan vakıfa gelecekteki çalışmalarında başarılar diledi.
Kaynak: İGF