Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen kargo uçağında şehit olan Yarbay Gökhan Korkmaz ve Astsubay Üstçavuş Emre Altıok'un aileleriyle telefonda görüştü, başsağlığı diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askerî kargo uçağında şehit olan Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ın babası Kadir Korkmaz ile telefonda görüşerek başsağlığı diledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, yaptığı paylaşımda, şehit Korkmaz'ın İstanbul'daki ailesine gerçekleştirdiği ziyarete yer verdi.

Ziyaretinde aileye başsağlığı dileklerini ileten Kaya, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak baba Kadir Korkmaz ile görüştürdü.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok'un Samsun'daki ailesini ziyaret ederek aileye başsağlığı dileklerini iletti. Ercan, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak baba İsa Altıok ile görüştürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ailelere başsağlığı ve sabır dileyerek şehitlerin Hazreti Muhammed'e komşu olacağını belirtti.

Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C130 tipi askerî kargo uçağında şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitler Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz, Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu, Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen, Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir, Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok, Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca, Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın ve Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci'nin ailelerine gönderdiği mesajda taziye dileklerini iletti.