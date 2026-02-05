İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, Jeffrey Epstein dosyasına ilişkin iddiaları Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşıdı. Özdemir, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yanıtlaması talebiyle yazılı soru önergesi sundu.

ANKARA (İGFA) - İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir'in İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yanıtlaması istemiyle TBMM'ye sunduğu önergesinde, reşit olmayan çocuklara yönelik cinsel istismar, insan ticareti ve çocuk kaçakçılığı iddialarıyla anılan Epstein'in 2010-2013 yılları arasında sahip olduğu ya da kullandığı özel jetlerle İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniş yaptığı öne sürülen tarihler dikkat çekti.

Milletvekili Özdemir, 15 Temmuz 2010, 12 Eylül 2010, 6 Şubat 2011, 20 Mayıs 2011, 4 Eylül 2011, 18 Ocak 2012, 28 Ekim 2012, 15 Nisan 2013 ve 30 Eylül 2013 tarihlerini örnek gösterirken, uçakların kuyruk numaraları N909JE ve N722JE olarak belirtti.

Milletvekili Özdemir, söz konusu uçuşların resmi kayıtlarının incelenip incelenmediğini, yolcu listeleri ve pasaport giriş-çıkış bilgilerinin araştırılıp araştırılmadığını sordu.

Ayrıca bu uçuşlarda Türkiye'ye giriş yapan yerli ve yabancı uyruklu kişilerin kimler olduğu ve reşit olmayanların bulunup bulunmadığı da yanıtlanması talep edilen sorular arasında yer aldı.

Türkiye'de Epstein ile bağlantılı kişi veya yapılara ilişkin herhangi bir adli veya idari soruşturma başlatılıp başlatılmadığının da sorulduğu önergede, olası işbirlikçilere yönelik para trafiği incelemelerinin yapılıp yapılmadığı ve uluslararası adli yardımlaşma çerçevesinde bilgi paylaşımı konuları da gündeme getirildi.

İçişleri Bakanlığı'nın yanıtları, kamuoyunda uzun süredir tartışılan iddialara açıklık getirmesi bekleniyor.