Cumhurbaşkanı Erdoğan Giresun mitinginde yaptığı konuşmada, “İsrail’in Gazze’ye yönelik katliamları giderek artıyor. Gazze halkının direniş ve mücadele azmini bombalarla kıramayan İsrail, açlıkla Gazzelileri teslim olmaya zorluyor. Amacımız, bir an önce ateşkesin sağlanması ve Gazze’ye insani yardımların kesintisiz ve ihtiyaç miktarınca ulaştırılmasıdır” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun Valilik binası yanında düzenlenen Giresun mitingine katılarak bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının başında millî iradenin ve millî dayanışmanın şehri Giresun'da bulunmaktan dolayı memnun olduğunu belirtti.

Giresunluların şimdiye kadarki seçimlerde Türkiye ortalamasının çok üzerinde oy oranlarıyla kendilerine sahip çıktığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14-28 Mayıs seçimlerinde de Giresun'un kendisine yakışanı yaptığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk turda yüzde 61, ikinci turda yüzde 65'e yaklaşan oy oranıyla destek veren Giresunlulara şükranlarını sundu.

“GİRESUN'A AŞKLA HİZMET ETMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu davaya, bu kardeşinize, Cumhur İttifakı'na sahip çıktığınız için Mevla sizlerden razı olsun. Siz bizimle yol yürüdüğünüz müddetçe Allah'ın izniyle biz de Giresun'a aşkla hizmet etmeyi sürdüreceğiz" diye konuştu.

Çok kritik bir seçim daha olduğunu, bundan 45 gün sonra hep birlikte tekrar sandıklara gidileceğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sefer il, ilçe ve beldeleri yönetecek kadroların belirleneceğini, Giresun'dan yine rekor bir oy alacaklarından şüphe duymadığını söyledi.

"Giresun'un 31 Mart'ta da sandıkları patlatacağına yürekten inanıyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun için her zamankinden daha çok çalışacaklarını, ter dökeceklerini ve koşturacaklarını belirterek, pazarda, çarşıda, caddede olacaklarını, yapılacak hizmetler için milletten destek isteyeceklerini kaydetti.

“TÜRKİYE, TÜM ZOR SÜREÇLERİ EN BAŞARILI YÖNETEN ÜLKELERDEN BİRİ”

Türkiye'nin içinde yer aldığı coğrafyanın sancılı olduğuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu: "Bölge, sancılı günlerden geçiyor. Karadeniz'in hemen öte yakasında iki komşumuz arasındaki savaş ikinci yılını doldurmak üzere. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda şimdiye kadar on binlerce insan öldü, on binlercesi yaralandı, yüz binlerce insan göç etmek zorunda kaldı. Küresel ekonomi, enerji ve gıda fiyatlarındaki aşırı artış sebebiyle çok ciddi sıkıntılarla karşılaştı. Sizler de o günleri çok iyi hatırlıyorsunuz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Doğal gaz fiyatlarının zirveye ulaştığı dönemlerde öyle günler gördük ki kimi Avrupa ülkelerinde lambalar söküldü, kombiler kapatıldı, devlet daireleri çalışanlarına battaniye dağıttı ama benim ülkemde doğal gaz aynı şekilde devam etti. Şu anda Karadeniz doğal gazı devam ediyor mu? Hani olmayacaktı? Ama bizde oluyor. Petrol, Gabar'dan çıkıyor mu? Çıkıyor. Gıda krizinden dolayı dünyanın birçok ülkesinde ciddi sıkıntılar, açlıklar, yokluklar yaşandı. Muhalefet tarafından sürekli bize örnek gösterilen ülkelerin esasında kâğıttan birer kaplan olduğu böylece anlaşılmış oldu. Türkiye, tüm zor süreçleri en başarılı yöneten ülkelerden biri. Salgın döneminde üretimden, istihdamdan taviz vermedik. Destek ve hibe programlarımızla toplumumuzun yanında yer aldık. Güçlü ve modern sağlık altyapımız sayesinde hiçbir vatandaşımızı çaresiz bırakmadık."

“TÜM KIŞKIRTMALARA, TÜM KİRLİ SENARYOLARA RAĞMEN KARADENİZ'İN HUZURU BOZULMADI”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna-Rusya krizinde başkaları gibi ateşe benzin dökmek yerine tüm imkânlarıyla yangını söndürmeye çalıştıklarını ifade etti.

O dönem CHP ve ortaklarının Türkiye'yi savaşa sürüklemek için çok uğraştığını, çok çaba harcadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "Eksen kayması diye bir şey uydurarak Türkiye'yi birilerinin yanında savaşa dâhil etmek için pek çok yol denediler. Savaş çığırtkanlığını en son 14-28 Mayıs seçimlerinde asılsız iddialarla Rusya'yı suçlamaya varacak kadar ileri taşıdılar. Ama biz bunlara kulak asmadık. Muhalefetin savaş tellallığına asla prim vermedik. CHP ve ortakları gibi meselelere Batılıların gözünden değil, milletimizin zaviyesinden baktık. Siz ne diyorsanız o dedik. Türkiye'nin çıkarları neyi gerektiriyorsa milletimiz için en iyisi, en doğrusu neyse onu yapmanın gayretinde olduk."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zamanın kendilerini haklı, muhalefeti yine haksız çıkardığını dile getirerek, şöyle devam etti: "Bugün elimizi vicdanımıza koyup şöyle bir muhasebe yaptığımızda ne kadar basiretli davrandığımızı çok daha iyi anlıyoruz. Tüm kışkırtmalara, tüm kirli senaryolara rağmen Karadeniz'in huzuru bozulmadı. Bölgemizdeki yangının kıvılcımı ülkemize sıçramadı. Giresun'la birlikte Karadeniz'deki tüm illerimizi tedirgin edecek, ekonomik ve güvenlik açısından zora sokacak hiçbir hadise yaşanmadı. Ne muhalefetin gazına geldik ne de Batılı güçlerin tuzağına düştük. Usta bir satranç oyuncusu gibi yapacağımızı aynen yaptık. Çok iyi planladık ve kararlılıkla hayata geçirdik. Böylece Türkiye'yi çok tehlikeli bir süreçten tek bir vatandaşımızın kılına dahi zarar gelmeden çıkarmayı başardık."

“YENİ DÜŞMANLIKLAR, GERİLİMLER OLMASIN DİYE ÇABA HARCIYORUZ”

Bugün de attıkları her adımı Türkiye eksenli attıklarını, millet ve devletin menfaatlerini düşündüklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'den Orta Doğu'ya kadar bölge yangın yerine dönmüşken yeni düşmanlıklar, yeni gerilimler olmasın diye çaba harcadıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dış politikada tek amaçlarının, dost sayısını mümkün olduğunca çoğaltmak olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Türkiye Yüzyılı'nın aynı zamanda barışın da yüzyılı olmasını istiyorsak dost ve kardeş ülkelerle iş birliğimizi geliştirmekten başka yolumuz yok. Emperyalist güçlerin bölgemize yönelik oyunlarını bozmak istiyorsak kardeş ülkelerle birbirimize kenetlenmek mecburiyetindeyiz. Görüş ayrılıklarına takılıp kalmak yerine iş birliği alanlarına odaklanmak zorundayız. Şu hakikatin hepimiz farkındayız. Vahdet olmadan rahmet olmaz. Bilhassa Gazze'deki akan kanı durdurmak, İsrail'in katliamlarının önüne geçmek istiyorsak kardeşlerimizle saflarımızı sıklaştırmak gerekiyor. Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır ziyaretimiz bu açıdan çok başarılı geçti. Devlet başkanlarıyla ticaret ve yatırımların yanı sıra Filistin meselesini de detaylıca görüştük. Her iki ülkeyle de iş birliğimizi güçlendirmeye karar verdik."

“İSRAİL'İN GAZZE'YE YÖNELİK KATLİAMLARI GİDEREK ARTIYOR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Ekim'den beri Gazze halkına insani yardım malzemesi gönderdiklerini hatırlatarak, Gazze'ye yaptıkları yatırımların ulaştırılmasında Mısır makamlarıyla hep koordinasyon içinde hareket ettiklerini belirtti.

Mısır'ın desteğiyle 34 bin tondan fazla insani yardım malzemesini bölgeye sevk ettiklerini bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüz Ramazan. İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamları giderek artıyor. Gazze halkının direniş ve mücadele azmini bombalarla kıramayan İsrail, açlıkla Gazzelileri teslim olmaya zorluyor. Amacımız, bir an önce ateşkesin sağlanması ve Gazze'ye insani yardımların kesintisiz ve ihtiyaç miktarınca ulaştırılmasıdır. Ramazan’da Gazze'ye daha fazla el uzatmamız, daha fazla yardım etmemiz bizim kardeşlik görevimizdir" dedi.

Kim sabrederse zafere onun ulaşacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'ye yardımların gönderilmesinde ve Gazze halkının kendi topraklarından sürgün edilmesine karşı Mısır'la iş birliği içinde olacaklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendilerinin bu hassasiyetlerini CHP ve şürekâsının anlamadığını dile getirerek, onların gündeminde ne Gazze'deki vahşetin ne de Filistin'deki işgal ve yıkımın olduğunu kaydetti.

“TÜRKİYE'NİN DOSTLUĞUNU ARAYAN HİÇ KİMSEYE SIRTIMIZI DÖNMEYECEĞİZ”

CHP yönetiminin, Balkanlar'la, Kafkasya'yla, Afrika'yla ve Türkiye'nin gönül coğrafyasının diğer yerlerindeki krizlerin hiçbiriyle ilgilenmediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "Bunların nelerle meşgul olduklarını sizler de görüyorsunuz. CHP'nin acemi genel başkanı, sabık genel başkanı ve sütre gerisinden bu partiyi yönetenlerin tamamının öncelikli gündemi kupon belediyeleri, kimin adamının yöneteceği meselesidir. Bunun dışında inanın dünya batsa, kıyamet kopsa, üçüncü cihan harbi çıksa bunların zerre kadar umurlarında olmaz. Siyasi ikballeri haricinde hiçbir şeyi görmüyorlar, duymuyorlar. Varsın bu krizlerle ilgilenmesinler. Varsın CHP ve şürekâsı anlamasın.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Milletimiz bizim doğru yolda olduğumuzu çok iyi biliyor ve görüyor. Bundan dolayı biz dış politikada adımlarımızı atarken daha önlerini dahi görmekten aciz muhalefete değil, size bakıyoruz, milletimize bakıyoruz. Milletimiz ne derse onu yapıyor, devletimiz neyi gerektiriyorsa devletimizde onu yapıyoruz. İnşallah bundan sonra da milletin çizdiği istikamette yürüyeceğiz. Bize uzatılan barış elini havada kesinlikle bırakmayacağız. Türkiye'nin dostluğunu arayan hiç kimseye sırtımızı dönmeyeceğiz. Fitnecilerin aramıza nifak tohumları ekmesine müsaade etmeyeceğiz. Türk ve İslam dünyası olarak birlik, beraberlik, dayanışma içinde hak ve adalet mücadelemizi sürdüreceğiz. Rabbim ülkemizin her alanda yar ve yardımcısı olsun diyorum” diye ekledi.

“GİRESUN'A SON 21 YILDA 110 MİLYAR LİRA TUTARINDA KAMU YATIRIMI YAPTIK”

CHP'li yöneticilerin verdiği "belediyeler meydan muharebesinin" öncelikle CHP'ye gönül veren vatandaşları ilgilendirdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tek bildikleri iş, kavga, ayak oyunu, kumpas ve dalavere olanlarla bizim boşa harcayacak tek bir saniyemiz dahi bulunmuyor" dedi.

Kendilerinin iş yapmanın, eser üretmenin, hizmet etmenin gayretinde olduklarının en yakın şahidinin Giresunlular olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun'a son 21 yılda 110 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptıklarını, eğitimde 2 bin 10 yeni derslik inşa ettiklerini, üniversite kurduklarını anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gençlik ve sporda yaklaşık 8 bin kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları açtık. İki stadyum dâhil toplam 58 spor tesisi kazandırdık. Sosyal yardımlarda şehrimizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza toplam 4 milyar lira tutarında kaynakla destek olduk. Sağlıkta, toplamda bin 375 yataklı 17 hastane dahil 53 sağlık tesisi yaptık. Toplam üç sağlık tesisimizin yapımı altı sağlık tesisimizin ise plan, proje, ihale ve arsa tedarik süreci devam ediyor. Çevre ve şehircilikte, TOKİ vasıtasıyla 3 bin 788 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. 751 konutun yapımına devam ediyoruz" diye konuştu.

Kentsel dönüşümde, riskli yapı olarak belirlenen bin 584 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdiklerini bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, üç millet bahçesi projesinden Bulancak Millet Bahçesi'ni tamamladıklarını, stat yerindeki millet bahçesinin yapımına devam ettiklerini, Şebinkarahisar Millet Bahçesi'nin de projelendirme çalışmalarının sürdüğünü anlattı.

Ulaştırmada, 28 kilometreden devraldıkları bölünmüş yol uzunluğunu 128 kilometreye ulaştırdıklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz sahil yolunu yaparak hem yoldan hem zamandan hem de yakıttan tasarruf sağladıklarını dile getirdi.

Toplam 5 bin 900 metre uzunluğundaki çift tüp Eğribel Tüneli'ni tamamladıklarına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, proje bünyesindeki yaklaşık 2 kilometrelik bağlantı yolunu da bu yıl hizmete açacakları müjdesini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çal Dağı, İnişdibi, Yağlıdere, Alucra, Güce, Çanakçı yolları ve Çat Köprüsü ile Çamoluk, Gölova yolundaki Kelkit Köprüsü'nü bu sene tamamlıyoruz" dedi.

Yıllık 2 milyon kapasiteli Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk denize dolgu yapılarak inşa edilen Ordu-Giresun Havalimanı'nı şehre kazandırdıklarını anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, havalimanının yolcu trafiğinin geçen yıl neredeyse 1 milyona ulaştığını söyledi.

“GİRESUNLU ÇİFTÇİLERİMİZE 3,2 MİLYAR LİRA TUTARINDA TARIMSAL DESTEK VERDİK”

Giresun'da yedi baraj, yedi sulama tesisi, 90 taşkın koruma tesisi, üç gölet ve 95 hidroelektrik santrali inşa ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 21 yılda inşa ettikleri sulama projeleriyle Giresun'da 91 dekar zirai araziyi sulamaya açtıklarını kaydetti.

Taşkın koruma tesisleriyle 166 yerleşim yerini ve 18 bin dekar araziyi taşkın zararlarından koruduklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: "Giresunlu çiftçilerimize 3,2 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Sanayi ve teknolojide üç yeni organize sanayi bölgesi, bir teknokent kurduk. Şebinkarahisar'a kuracağımız organize sanayi bölgesiyle istihdam ve üretimi arttıracağız. Giresunlu iş yerlerimize toplam 1,6 milyar lira tutarında prim teşviki sağladık. Enerjide, merkez dahil 14 ilçemizi doğal gazla buluşturduk. Bu yıl içinde Eynes ile 2025 yılında Çanakçı'ya doğal gaz arzı sağlamayı planlıyoruz."

Yerel yönetimlerde şehre kazandırdıkları hizmetlere ilişkin video izleten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu eserlerin amaçlarını, hüsnü niyetlerini ve gayretlerini ortaya koyduğunu, 31 Mart'tan sonra çok daha fazlasını yapacaklarını vurguladı.

Diğer 80 vilayet gibi Giresun'la da yakından ilgilendiklerini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu'nun da Giresun için gece gündüz demeden çalıştığını söyledi.

Giresun'un her meselesini, her projesini bizzat takip ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ta bu tablonun güçlenerek devam edeceğine inandığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mitingin ardından Giresun Belediyesini ziyaret etti.