ANKARA (İGFA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet'in ilanına giden sürecin önemli dönüm noktalarından biri olan 2. Dönem TBMM'nin 11 Ağustos 1923'te açılışının yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.

Kurtulmuş, mesajında 2. Dönem Meclis'in millî iradenin tecelligâhı olarak üstlendiği tarihî role dikkat çekerek, bu önemli günü saygıyla andıklarını belirtti.

'MECLİS, MÜZAKERE YERİ OLMALI'

TBMM Başkanı Kurtulmuş, millî iradeyi her şeyin üzerinde tutan, Meclis'i bir müzakere zemini olarak gören ve halkın sesini esas alan güçlü bir parlamentonun demokrasi kültürünün gelişmesi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Kurtulmuş, TBMM'nin milletin sözünün güçlenmesinin en önemli teminatlarından biri olmayı sürdüreceğini vurguladı.

'ORTAK AKIL VE İSTİŞAREYİ ESAS ALACAĞIZ'

Cumhuriyet'in ikinci asrında da millî dayanışma, kardeşlik ve demokrasiyi güçlendirme hedefinin sürdürüleceğini belirten Kurtulmuş, Türkiye'nin bölgesinde barış, adalet ve istikrarın örneği olması için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti. Kurtulmuş, bu süreçte ortak akıl ve istişarenin esas alınacağını belirterek, millet iradesinin güçlü şekilde temsil edilmesinin Türkiye'nin demokratik geleceği açısından taşıdığı öneme işaret etti.

CUMHURİYET'E GİDEN SÜRECİN KRİTİK MECLİSİ

11 Ağustos 1923'te çalışmalarına başlayan 2. Dönem TBMM; Lozan Antlaşması'nın onaylanması, Ankara'nın başkent ilan edilmesi ve 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilan edilmesi gibi Cumhuriyet tarihinin temel kararlarına imza atan Meclis olarak öne çıkıyor. Kurtulmuş'un mesajı, tarihî Meclis'in açılış yıl dönümünde millî irade, parlamenter müzakere kültürü ve demokratik değerlerin güçlendirilmesi çağrısıyla dikkat çekti.