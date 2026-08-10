Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda Çerçeve Yasa teklifinin görüşmeleri sürerken, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel partisinin teklif karşısındaki tutumunu kürsüden açıkladı.

Özel, siyasi iktidarın süreci yürütme biçimine yönelik eleştirilerini dile getirirken, teklifin içeriğine ilişkin itirazlarının bulunmasına rağmen Türkiye’nin geleceği açısından barış ihtimalinin önünün kesilmemesi gerektiğini savundu.

“Bu teklife hayır deme hakkı en çok olan parti biziz”

Genel Kurul’daki konuşmasında YENİ Parti’nin süreç boyunca ağır eleştiriler aldığını belirten Özel, partisinin siyasi sorumluluk anlayışıyla hareket edeceğini söyledi.

Özel, özetle, toplumun önemli bir bölümünün YENİ Parti’den bu yasaya karşı çıkmasını beklediğini ancak siyasi kararların yalnızca bugünün öfkesiyle verilmemesi gerektiğini ifade etti.

“Bu teklife ‘hayır’ deme hakkı en çok olan siyasi parti biziz” değerlendirmesinde bulunan Özel, partisinin geçmişte yaşanan acıları ve şehitleri unutmadığını ancak ülkenin geleceği açısından yeni bir değerlendirme yapılması gerektiğini belirtti.

“Bir daha şehit haberi gelmesin”

Özgür Özel’in konuşmasındaki en dikkat çekici bölüm ise barış vurgusu oldu. Özel, YENİ Parti’nin barış ihtimalinin önünde engel olmayacağını belirterek,

“Barışın önünde durmayacağız. Bir daha şehit haberi gelmemesi için barışın önünde durmayacağız. Barışın önünü açacağız.” mesajını verdi.

Özel’in bu sözleri, YENİ Parti’nin Çerçeve Yasa konusunda iktidarın politikalarına koşulsuz destek verdiği şeklinde değil, teklifin Türkiye’yi yeni bir çatışma döneminden uzaklaştırma ihtimali üzerinden değerlendirilmesi gerektiği yönündeki yaklaşım olarak öne çıktı.

“Öfkemizi milletin geleceğinin önüne koymayacağız”

Özel, partisinin yaşanan siyasi ve toplumsal tartışmalar nedeniyle ortaya çıkan tepkileri de görmezden gelmedi. YENİ Parti’nin teklif nedeniyle eleştirildiğini belirten Özel, siyasi sorumluluğun yalnızca mevcut tartışmalara göre değil, Türkiye’nin geleceğine ilişkin sonuçlar dikkate alınarak belirlenmesi gerektiğini savundu.

Özel’in konuşmasının ana mesajı, “geçmişin acılarını unutmadan gelecekte yeni acıların yaşanmasını önlemek” üzerine kuruldu.

YENİ Parti’de milletvekillerine farklı değerlendirme alanı

Çerçeve Yasa konusunda YENİ Parti içerisinde de farklı görüşlerin bulunduğu süreçte, Özel’in açıklaması partinin Genel Kurul’daki tutumu açısından önem taşıyor.

Gün içerisinde yapılan değerlendirmelerde, parti yönetiminin tutumuyla milletvekillerinin kendi siyasi değerlendirmeleri arasında farklılıklar yaşanabileceğine ilişkin açıklamalar da gündeme geldi. Bazı haber kaynaklarında YENİ Parti’nin grup olarak tek bir oy davranışı sergilemek yerine milletvekillerinin kendi iradeleriyle hareket etmesine ilişkin değerlendirmeler aktarıldı.

Bu nedenle Özel’in Genel Kurul kürsüsünden yaptığı açıklama, yalnızca bir yasa teklifine ilişkin oy tercihi değil, aynı zamanda YENİ Parti’nin “barış” ve “Türkiye’nin geleceği” eksenindeki siyasi pozisyonunun ilanı olarak değerlendirildi.

Meclis’te kritik oylama

Çerçeve Yasa teklifinin Genel Kurul görüşmeleri, siyasi partilerin tutumlarının netleşmesi açısından kritik bir aşamaya geldi.

Teklife ilişkin siyasi partilerden farklı açıklamalar gelirken, YENİ Parti’nin tutumu özellikle dikkat çekti. Özel’in açıklamasıyla birlikte tartışmanın merkezine yalnızca yasa maddeleri değil, Türkiye’nin terör, güvenlik, şehitler ve kalıcı barış konusunda nasıl bir yol izleyeceği sorusu da yerleşti.

Özgür Özel’in Genel Kurul’daki sözleri, önümüzdeki dönemde YENİ Parti içerisinde ve Meclis kulislerinde tartışılmaya devam edecek gibi görünüyor.

Özel’in mesajı net: “Barışın önünü açacağız”

Çerçeve Yasa tartışmalarının en kritik noktasında kürsüye çıkan Özgür Özel, partisinin kararını barış vurgusu üzerinden açıkladı.

Özel’in mesajı şu cümlede toplandı: “Bir daha şehit haberi gelmemesi için barışın önünde durmayacağız. Barışın önünü açacağız.”

Bu açıklama, Meclis’teki Çerçeve Yasa görüşmelerinde yeni bir siyasi tartışmanın da kapısını araladı.

Gözler şimdi Genel Kurul’daki görüşmeler ve yapılacak oylamaya çevrildi.