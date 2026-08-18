CHP’de kurultay düğümünde yeni bir aşamaya giriliyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi, olağan kurultay sürecinin takvimini netleştirmek için il başkanlarını Ankara’da toplamaya hazırlanıyor. Kurultay sürecinin eylül ayı ortasında başlatılması planlanırken, Kılıçdaroğlu’nun 9 Eylül’den itibaren Anadolu turuna çıkması bekleniyor.

Cumhuriyet Halk Partisi’nde mahkeme kararı sonrasında başlayan genel başkanlık ve kurultay tartışmaları yeni bir aşamaya taşınıyor.

Kılıçdaroğlu yönetiminin önceliği, parti örgütlerindeki düzenlemeleri tamamlamak ve ardından olağan kurultay sürecini başlatmak olarak öne çıkıyor.

İl başkanları Ankara’da buluşacak

Edinilen bilgilere göre CHP’de il başkanları toplantısının ağustos ayı bitmeden Ankara’da gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Toplantının en önemli gündem maddesinin olağan kurultay takvimi olması bekleniyor. Örgütlenme çalışmaları, partinin yeni yol haritası ve güncel siyasi gelişmeler de toplantıda değerlendirilecek.

CHP kulislerinde, olağan kongre sürecinin eylül ayının ortalarında başlatılması üzerinde duruluyor. Daha önce CHP Sözcüsü Müslim Sarı da olağan kongre sürecinin eylül ayının ilk haftasından itibaren başlatılacağını açıklamıştı.

Son günlerde ise takvimin ayrıntılarının netleştirilmesi için çalışmaların sürdüğü ve örgütlerdeki düzenlemelerin ağustos sonunda tamamlanmasının hedeflendiği bildiriliyor.

Kılıçdaroğlu Anadolu turuna çıkıyor

Kurultay hazırlıklarıyla eş zamanlı olarak Kılıçdaroğlu’nun Anadolu turuna çıkması da gündemde.

CHP kaynaklarına göre turun 9 Eylül'de, CHP'nin kuruluş yıl dönümünde başlaması planlanıyor.

İzmir, Antalya, Adana ve Gaziantep gibi illerin ziyaret programında öne çıktığı belirtilirken, turun ilk bölümünün doğu illerine kaydırılabileceği de ifade ediliyor.

Bu ziyaretlerin yalnızca siyasi temaslardan ibaret olmayacağı, aynı zamanda parti örgütlerinin yeniden yapılandırılması ve kurultay sürecine hazırlık açısından önem taşıyacağı değerlendiriliyor.

Özgür Özel cephesinin olağanüstü kurultay talebi

CHP'deki asıl gerilim ise olağan kurultay mı, olağanüstü kurultay mı? tartışmasında düğümleniyor.

Özgür Özel yönetimi tarafından olağanüstü kurultay talebiyle toplanan noter onaylı 833 delege imzası haziran ayında Genel Merkez'e teslim edilmişti. Özel cephesi bu imzaların olağanüstü kurultay için yeterli olduğunu savunurken, Kılıçdaroğlu yönetimi ise mahkeme kararının yarattığı hukuki durum nedeniyle olağanüstü kurultay formülüne karşı çıkıyor.

Kılıçdaroğlu yönetimi bunun yerine olağan kurultay takvimini işletme yolunu tercih ediyor.

Böylece CHP içerisinde iki farklı siyasi irade karşı karşıya geliyor:

Özel cephesi: Delegelerin imzasıyla olağanüstü kurultay.

Kılıçdaroğlu cephesi: Örgütlerin yenilenmesi ve ardından olağan kurultay.

Takvim neden kritik?

Kurultay takviminin belirlenmesi yalnızca parti içi bir seçim süreci anlamına gelmiyor.

CHP'de genel başkanlık tartışmasının yanı sıra il ve ilçe örgütlerinin geleceği, delegelerin yeniden belirlenmesi ve yeni kurultayda kimin hangi güçle yarışacağı da bu takvime göre şekillenecek.

Bu nedenle eylül ayında başlayacak kongre süreci, CHP'deki güç dengelerini de yeniden belirleyebilir.

Özellikle il ve ilçe kongrelerinde oluşacak yeni delegasyon yapısı, ileride yapılacak büyük kurultayda genel başkanlık yarışının kaderini belirleyebilecek.

Kılıçdaroğlu yeniden aday olacak mı?

Kurultay takviminin netleşmesiyle birlikte CHP kulislerinde en çok konuşulacak başlıklardan biri de Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkan adayı olup olmayacağı olacak.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda henüz kesinleşmiş bir açıklama bulunmazken, kendisine yakın isimlerin kurultay sürecinin önce tamamlanması ve parti örgütlerinin yeniden şekillenmesi gerektiğini savunduğu görülüyor.

Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun bugün yaptığı değerlendirmelerde de Kılıçdaroğlu'nun yeniden adaylığı konusu gündeme geldi.

CHP'de yeni dönem başlıyor

CHP açısından önümüzdeki birkaç ay kritik.

Bir tarafta Özgür Özel ve olağanüstü kurultay talebi, diğer tarafta Kılıçdaroğlu yönetiminin olağan kurultay takvimi bulunuyor.

İl başkanlarının Ankara'daki toplantısı ve ardından başlayacak kongre süreci, bu iki yaklaşım arasındaki mücadelenin de yeni adresi olacak.

CHP'de artık soru yalnızca “Kurultay ne zaman yapılacak?” değil.

Asıl soru:

Kurultaya hangi örgüt yapısıyla gidilecek ve sandık kurulduğunda CHP delegesi kimin yanında olacak?

Eylül ayından itibaren başlayacak süreç, bu soruların yanıtını da büyük ölçüde ortaya çıkaracak.