DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda Eskişehir ziyaretinde bir vatandaşla sohbetini yayınladı . Bir emeklinin kendisine sıkıntılarını anlattığı diyalogda, Babacan emekliyle TÜİK’in enflasyon verilerine dair küçük bir sohbet gerçekleştirdi.

“Bütün denge bozuldu”

“Memur ve emekliyim, 14 bin lira maaş alıyorum. Bizi bu kurtların elinden kurtarın ya” diyerek Ali Babacan’a dert yanan emekli şöyle söyledi: “Maliyeden emekliyim, paranın bol olduğu yerden emekliyim. Emekli olduğumda asgari ücretin iki buçuk misli maaş alıyordum. Tam iki buçuk misli.”

Ali Babacan, emekliye şöyle yanıt verdi: “Bütün denge bozuldu. Emekliler arası maaş dengesi bozuldu. Çalışanla emekli arasındaki maaş dengesi bozuldu. Durum berbat, farkındayız. TÜİK enflasyonu doğru ölçmüyor. Bir başka problem asıl o yani.”

“TÜİK’in terazisinin ayarını bozdular”

Emeklinin “Onlar Tayyip’e göre ölçüyorlar” demesi üzerine Ali Babacan şöyle dedi: “TÜİK’in terazisinin ayarını bir bozdular, ondan sonra millet perişan. Enflasyonu düşüremiyorlar. TÜİK’e diyorlar ki, ‘Sen düşür.’ O da ‘Başüstüne’ diyor. Düşürüyor.”

Ali Babacan, emekliyle olan diyaloğunu Twitterhesabından şu cümlelerle paylaştı: “Patlattıkları enflasyonu düşüremiyorlar, TÜİK'e ‘Düşür’ diyorlar.Enflasyonu TÜİK düşürünce de maaşlar arasındaki denge bozuluyor, maaşlar da hiçbir şeye yetmiyor.”