ANKARA – YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Ankara'daki yeni genel merkezinde gerçekleştirilen ilk Parti Meclisi toplantısında, hem parti yönetimine ilişkin yeni kuralları açıkladı hem de siyasi geleceğini doğrudan seçim sonucuna bağlayan dikkat çekici bir çıkış yaptı.

"İlk seçimde iktidar olamazsam kurultaya gider, görevi devrederim" diyen Özel, konuşmasında parti içi demokrasi, örgütlenme modeli ve iktidar hedefi üzerine sert mesajlar verdi.

"Bu kapılar pazarlıklarla değil, milletin iradesiyle açıldı"

Yeni genel merkez binasında ilk kez Parti Meclisi'ni toplayan Özgür Özel, konuşmasına yeni dönemin simgesinin yalnızca bir bina olmadığını söyleyerek başladı.

Partinin gücünü yalnızca vatandaşlardan aldığını vurgulayan Özel, siyasetin kapalı kapılar ardında yapılan hesaplarla değil, halkın iradesiyle şekillenmesi gerektiğini ifade etti.

Konuşmasında sık sık "milletin iradesi" vurgusu yapan Özel, yeni genel merkezin bundan sonra Türkiye'nin değişim iddiasının merkezi olacağını söyledi.

Kısa sürede yüz binlerce üyeye ulaştık

Partinin kuruluş sürecine ilişkin rakamlar da paylaşan Özel, örgütlenme hızına dikkat çekti.

Açıklanan verilere göre;

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Yaklaşık 200 bin kişi aidat ödeyerek partiye katıldı.

Türkiye genelinde teşkilatlanma çalışmalarının hız kesmeden sürdüğü belirtildi.

Özel, bu tabloyu "toplumun değişim talebinin göstergesi" olarak değerlendirdi.

Parti kasasının hesabını da açıkladı

Konuşmanın dikkat çeken bölümlerinden biri de mali şeffaflık mesajı oldu.

Özel, partinin mali yapısına ilişkin bilgi vererek genel merkezin büyük ölçüde vatandaşların katkılarıyla oluşturulduğunu söyledi.

Bağışların parti üzerindeki en büyük güç olduğunu belirten Özel, finansman konusunda şeffaflık ilkesinden taviz vermeyeceklerini dile getirdi.

Siyasette yeni dönem: Üç dönem sınırı geliyor

YENİ Parti'nin tüzüğünde önemli değişikliklere gidileceğini açıklayan Özel, parti yönetiminde kalıcı koltuk anlayışına son vermeyi hedeflediklerini söyledi.

Buna göre;

Parti yöneticileri için üç dönem görev sınırı uygulanacak.

Delegelik sistemi yeniden düzenlenecek.

Kongrelerden önce üyelerin katılımıyla ön seçim mekanizması işletilecek.

Özel, "Partiyi üyeler yönetecek, birkaç kişinin kararı belirleyici olmayacak" mesajı verdi.

"Ben de koltuğa yapışmayacağım"

Konuşmanın en çok alkış alan bölümü ise kendi siyasi geleceğine ilişkin yaptığı açıklama oldu.

Özgür Özel, genel başkanlığı ömür boyu sürdürülecek bir makam olarak görmediğini belirterek, ilk seçimde iktidara ulaşamamaları halinde kurultaya giderek görevi devredeceğini söyledi.

Bu sözler salonda uzun süre alkışlarla karşılandı.

Seçim gecesine gönderme

Konuşmasının sonunda yeni genel merkezin kapısından bugün çalışmak için girdiklerini söyleyen Özel, seçim gecesi aynı binada farklı bir atmosfer yaşanacağına inandığını dile getirdi.

Parti yöneticilerine ve teşkilatlara seslenen Özel, önlerindeki sürecin yalnızca bir seçim hazırlığı değil, Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek bir mücadele olduğunu söyledi.

Fidan dikerek yeni dönemi başlattılar

Toplantı öncesinde düzenlenen fidan dikim programına da katılan parti yönetimi, bu etkinliği "yeni başlangıcın sembolü" olarak değerlendirdi.

Kurucular Kurulu, Parti Meclisi üyeleri ve milletvekillerinin katıldığı programla birlikte YENİ Parti, yeni genel merkezindeki ilk kapsamlı çalışma gününü tamamladı.

Siyasette dengeleri değiştirecek mesajlar

Özgür Özel'in yeni genel merkezde yaptığı konuşma, yalnızca teşkilatlara verilen bir moral konuşması olmanın ötesine geçti.

Üç dönem sınırı, ön seçim sözü, mali şeffaflık vurgusu ve "başaramazsam bırakırım" taahhüdü, YENİ Parti'nin önümüzdeki seçim sürecinde nasıl bir siyaset izleyeceğine ilişkin en net mesajlardan biri olarak değerlendiriliyor.

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