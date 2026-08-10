Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, “Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi”ni görüşmek üzere toplandı. Kamuoyunda “Çerçeve Yasa” olarak anılan teklif, Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki ayağını oluşturması açısından Meclis’in en kritik gündem maddelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Meclis’te kritik gün

TBMM Genel Kurulu’nda bugün siyasi partilerin ve milletvekillerinin yakından takip ettiği teklifin görüşmelerine geçilmesi bekleniyor.

“Terörsüz Türkiye” sürecinin hukuki zemininin oluşturulması amacıyla hazırlanan düzenleme, haftalardır siyasi partiler arasında tartışılıyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, teklif hazırlanırken siyasi partilerle görüşmeler gerçekleştirmiş ve düzenlemenin Meclis tatile girmeden yasalaştırılması yönündeki beklentiyi dile getirmişti.

Teklifin kamuoyunda “Çerçeve Yasa” olarak adlandırılmasının nedeni ise yalnızca terör örgütünün silah bırakması sonrasında ortaya çıkabilecek hukuki sonuçları değil, sürecin izlenmesi ve uygulanmasına ilişkin mekanizmaları da düzenlemeyi amaçlaması.

Teklifin merkezinde ne var?

12 maddeden oluştuğu belirtilen düzenlemenin temel koşulu, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerini sona erdirmesi ve silahlarını teslim etmesi.Düzenlemede, örgütün fiili varlığını sona erdirdiğinin güvenlik kurumlarınca tespit edilmesi ve bu tespitin Milli Güvenlik Kurulu tarafından teyit edilmesi öngörülüyor.Teklif kapsamında bazı suçlar bakımından soruşturma ve kovuşturmaların belirli sürelerle ertelenmesi, şartların yerine getirilmesi halinde belirli hukuki sonuçların doğması öngörülüyor.

Ancak düzenlemenin genel af niteliğinde olmadığı ve özellikle örgüt faaliyeti kapsamında işlenen kasten öldürme suçları ile belirli ağır suçların kapsam dışında tutulduğu aktarılıyor. Teklifte ayrıca uygulamanın izlenmesi için yürütme organı bünyesinde bir koordinasyon mekanizması ve TBMM bünyesinde 17 üyeli bir izleme komisyonu oluşturulması öngörülüyor.

5 ve 10 yıllık erteleme düzenlemesi

Teklifte yer alan en dikkat çekici başlıklardan biri soruşturma, kovuşturma ve cezaların ertelenmesine ilişkin hükümler.

Aktarılan teklif metnine göre, üst sınırı 15 yıl veya daha az hapis cezasını gerektiren suçlarda 5 yıl; 15 yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlarda ise 10 yıllık erteleme mekanizması öngörülüyor.

Bu sürelerin yeni bir suç işlenmeden geçirilmesi halinde soruşturma ve kovuşturmalar açısından düşme, cezalar bakımından ise infaz edilmiş sayılma gibi sonuçlar doğması öngörülüyor.

Bu nedenle düzenleme, iktidar kanadı tarafından “silah bırakma ve terörün sona erdirilmesi için hukuki zemin” olarak tanımlanırken, muhalefetin bir bölümünde ise “örtülü af” tartışmasını beraberinde getiriyor.

PARTİLERİN ÇERÇEVE YASA TUTUMU

AK Parti: “Terörsüz Türkiye için hukuki zemin”

İktidar cephesi, düzenlemeyi Türkiye’nin terör sorununu kalıcı biçimde sona erdirmesine yönelik sürecin hukuki ayağı olarak değerlendiriyor.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, temmuz sonunda sürecin “ince işçilik” aşamasında olduğunu belirtmiş, teklifin son şeklinin verilmesi için çalışmaların sürdüğünü açıklamıştı.

İktidar açısından temel hedef, PKK/KCK'nın silah bırakmasının ardından ortaya çıkabilecek hukuki sorunların bir çerçeve içerisinde çözülmesi ve örgüt mensuplarının durumuna ilişkin belirsizliğin ortadan kaldırılması.

MHP: Bahçeli’nin “Terörsüz Türkiye” çizgisi

Sürecin siyasi mimarlarından biri olarak öne çıkan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, başından itibaren “Terörsüz Türkiye” hedefini savunuyor.

MHP cephesi açısından kritik nokta ise silahların bırakılması, örgütün tasfiye edilmesi ve devletin güvenlik politikalarının zedelenmemesi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un çerçeve yasa kapsamında siyasi parti ziyaretleri sırasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile de görüşmesi, MHP'nin süreçteki ağırlığını ortaya koyan temaslardan biri oldu.

DEM Parti: “Daha geniş ve kapsayıcı olmalı”

DEM Parti ise düzenlemenin daha geniş kapsamlı olması gerektiğini savunuyor.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, çerçeve yasanın çıkması gerektiğini belirtirken, düzenlemenin yalnızca güvenlik ve terör ekseninde değil, barış, eşitlik, demokrasi ve toplumsal bütünleşme temelinde hazırlanması gerektiğini savunuyor.

DEM Parti, düzenlemenin Kürt meselesinin demokratik zeminde çözümüne katkı sağlamasını ve sürecin hukuki güvenceye kavuşturulmasını istiyor.

Partinin talepleri arasında düzenlemenin kapsamının genişletilmesi ve sürecin yalnızca silah bırakma boyutuyla sınırlı tutulmaması da bulunuyor.

CHP: Destek var, ancak yöntem ve içerik tartışmalı

CHP cephesinde ise yaklaşım daha farklı.

Parti yönetimi, terörün sona ermesi ve toplumsal barış hedefinin karşısında olmadığını belirtirken, teklifin hazırlanma yöntemi, hukuki altyapısı ve kapsamı konusunda ciddi soru işaretleri bulunduğunu ifade ediyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, teklifin Genel Kurul'a gelmesi öncesinde düzenlemeyi “özensiz, kötü hazırlanmış ve teknik eleştiriye açık” olarak değerlendirmiş; buna karşın CHP'nin süreç boyunca benimsediği ilkesel tutuma uygun hareket edeceğini belirtmişti.

Dolayısıyla CHP'nin tartışması “terör bitsin mi, bitmesin mi?” noktasından çok, “hangi hukuki çerçeveyle, hangi güvencelerle ve hangi şartlarla?” soruları üzerinden ilerliyor.

İYİ Parti: “Tavizlerin sonu gelmez” itirazı

İYİ Parti ise teklifin en sert muhaliflerinden biri.

Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu, düzenlemeye ilişkin daha önce yaptığı açıklamalarda, sürecin terör örgütüyle pazarlığa dönüşmemesi gerektiğini savundu.

Dervişoğlu, siyasi partilere yönelik çağrısında verilen her tavizin yeni bir talebin başlangıcı olabileceğini savunarak, TBMM'nin İmralı veya Kandil'in taleplerini kanunlaştıran bir mekanizmaya dönüşmemesi gerektiğini söyledi.

İYİ Parti'nin temel itirazı; terör örgütünün silah bırakmasının, terör suçlarından hüküm giymiş kişilere yönelik geniş kapsamlı hukuki sonuçlar doğurmasına karşı çıkılması noktasında yoğunlaşıyor.

Yeni Parti: Milletvekillerine serbest irade

Yeni Parti açısından ise teklifin en dikkat çekici boyutu oylama konusunda grup kararı alınmaması yönündeki yaklaşım.

Bugün itibarıyla Yeni Parti'nin milletvekillerinin kendi iradeleriyle “evet” veya “hayır” oyu kullanmalarının benimsendiğine yönelik açıklamalar bulunuyor.

Yeni Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın, milletvekillerinin kendi sorumluluklarıyla hareket edeceğini ve herkesin kendi tabanını dikkate alacağını belirttiği aktarılıyor.

Bu yaklaşım, teklifin özellikle muhalefet cephesinde nasıl bir oy dağılımı yaratacağı tartışmasını daha da önemli hale getiriyor.

Meclis’te kritik eşik

Genel Kurul'daki görüşmeler yalnızca bir kanun teklifinin maddelerinin görüşülmesinden ibaret olmayacak.

Oylama, aynı zamanda Türkiye'nin “Terörsüz Türkiye” olarak adlandırılan yeni sürecinde siyasi partilerin nerede durduğunun da önemli bir göstergesi olacak.

Bir tarafta “silahların tamamen bırakılması ve terörün sona erdirilmesi için hukuki zemin oluşturulmalı” diyenler bulunuyor.

Diğer tarafta ise “terörle mücadelede taviz verilmemeli, suç ve ceza arasındaki hukuk dengesi bozulmamalı” görüşünü savunanlar yer alıyor.

Tartışmanın en kritik başlıklarından biri de burada ortaya çıkıyor:

Toplumsal bütünleşme nasıl sağlanacak?

Silahların susması, Türkiye açısından kuşkusuz önemli bir hedef. Ancak bunun kalıcı bir toplumsal barışa dönüşebilmesi için hukuk, adalet, eşit yurttaşlık, şeffaflık ve TBMM denetiminin ne ölçüde sağlanacağı da belirleyici olacak.

“Af mı, hukuki geçiş düzenlemesi mi?”

Teklifin en fazla tartışılan yönlerinden biri de ceza hükümleri.

İktidar ve süreci destekleyen çevreler, düzenlemenin “genel af” olmadığını, belirli şartlara bağlı ve silah bırakma sürecini esas alan bir hukuki mekanizma olduğunu savunuyor.

Muhalefetin ve özellikle İYİ Parti'nin itirazı ise bazı hükümlerin uygulamada terör suçlarından hükümlü veya sanıklar açısından önemli sonuçlar doğurabilecek olması.

Bu nedenle Genel Kurul görüşmelerinde yalnızca teklifin amacı değil, hangi suçun hangi şartlarda kapsam içine alınacağı ve kimlerin hangi hukuki sonuçlardan yararlanabileceği de tartışılacak.

Gözler Genel Kurul'da

TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeler Türkiye'nin önündeki en kritik siyasi gündemlerden biri olarak öne çıkıyor.Teklifin yasalaşması halinde “Terörsüz Türkiye” sürecinin hukuki ayağında yeni bir dönem başlayacak.Ancak asıl sınav, yasanın kabul edilmesinden sonra başlayacak:

Silahlar gerçekten bırakılacak mı?

Örgütsel yapı tamamen tasfiye edilecek mi?

Devletin güvenliği ile toplumsal barış arasında hukuk içinde bir denge kurulabilecek mi?

Ve en önemlisi; Meclis'te alınacak karar toplumun tamamında karşılık bulacak mı?

TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeler, bu soruların yanıtları açısından yakından izlenecek.