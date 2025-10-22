Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Ekim Cuma günü İstanbul Başakşehir'de düzenlenecek 'Yüzyılın Konut Projesi 500 Bin Sosyal Konut Tanıtım Töreni'nde, Türkiye genelinde hayata geçirilecek dev konut kampanyasının detaylarını kamuoyuyla paylaşacak.

ANKARA (İGFA)- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı) iş birliğinde yürütülecek proje, Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak nitelendiriliyor. 81 ili kapsayacak proje kapsamında toplam 500 bin sosyal konut inşa edilecek. Kampanya, 'Yüzyılın Konut Projesi' adıyla duyurulacak.

İstanbul Başakşehir'de Kayabaşı Mahallesi'nde gerçekleştirilecek törende, projenin örnek daireleri tanıtılacak, ödeme koşulları, konut büyüklükleri ve başvuru şartlarına dair önemli bilgiler Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.

Daha önce TOKİ aracılığıyla 1 milyon 740 bin sosyal konutun inşa edildiği belirtilirken, bu yeni projeyle birlikte konut erişimi olmayan milyonlarca vatandaşa yeni bir fırsat sunulması hedefleniyor.

'İLK EVİM' PROJESİNDE ANAHTAR TESLİMİ

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın resmi sayfasında yer alan habere göre tören kapsamında ayrıca, 2022 yılında başlatılan ve 250 bin konutu kapsayan 'İlk Evim Projesi' çerçevesinde yapımı tamamlanan bazı sosyal konutlar da sahiplerine teslim edilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tamamlanan dairelerin anahtarlarını hak sahiplerine bizzat teslim edecek.

Tanıtım törenine; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilden milletvekilleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, ve çok sayıda davetlinin katılması bekleniyor.