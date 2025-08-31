Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kaleme aldığı “Barış ve Adalet İçin Ortak Yol”başlıklı makalesine ilişkin sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kaleme aldığı “barış ve adalet için ortak yol” konulu makalesi, Çin’in en büyük gazetelerinden People’s Daily’de Çince ve İngilizce olarak yayımlandı.

Söz konusu makaleye ilişkin ayrıntıları İletişim Başkanı Burhanettin Duran aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makalesinde Türkiye’nin dış politikasında güven tesis etme, diyalog kanallarını açık tutma ve krizleri çözme iradesini vurgulayarak “savaşın kazananı, adil bir barışın kaybedeni olmaz” mesajını bir kez daha aktardığını ifade eden Duran, "Cumhurbaşkanımız, Karadeniz Tahıl Girişimi, Rusya ve Ukrayna aradında İstanbul’da ve Antalya'da yapılan barış görüşmeleri örnekleriyle Türkiye’nin küresel barışa ve diplomasiye katkısını hatırlattı. Rusya-Ukrayna savaşında insani koridorların açılması ve esir takaslarında üstlenilen kritik rolün altını çizdi. 31 Ağustos – 1 Eylül 2025 tarihlerinde Çin’in Tianjin şehrinde düzenlenecek olan Şanhay İşbirliği Teşkilatı 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi’ne de değinen Sayın Cumhurbaşkanımız, burada Türkiye’nin küresel adalet, hakkaniyet ve kapsayıcı düzen vizyonunu uluslararası toplumla paylaşacağını vurguladı. İki kadim medeniyetin temsilcileri olan Türkiye ve Çin ilişkilerinin karşılıklı güven ve kazan-kazan temelinde daha da derinleşeceğini belirtti" ifadelerini kullandı.

Makalesinde Gazze’de yaşanan soykırıma ve insani trajediye dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin net tavrını yineledi:

Erdoğan makalesinde; “Dünyamız bugün tarihin görmediği kadar çok ve karmaşık krizlerle sarsılıyor. Mevcut uluslararası sistem, maalesef bu krizlerin üstesinden gelmekte ve masumların haklarını korumakta yetersiz kalıyor. Gazze’de yaşananlar, İsrail’in gerçekleştirdiği zulüm ve soykırım bu gerçeğin en çarpıcı örneklerinden biridir. Gazze konusunda Türkiye’nin tavrı nettir; çünkü siyasetimizin merkezinde insan ve insan hakları vardır. Sivil halkın güvenliği, insani yardımlara kesintisiz erişim ve kalıcı bir ateşkes için yürüttüğümüz çalışmalar artarak devam ediyor. Bir yandan sahada ihtiyaç sahiplerinin elinden tutarken, diğer yandan diplomasi ile ateşkesin hayata geçirilmesi ve masum sivillerin güvenliğinin teminat altına alınması için çalışıyoruz.” ifadelerine yer verdi.