Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü’nün (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi’ne katılmak üzere Çin’in Tiencin şehrine ulaştı. Zirve kapsamında liderlerle ikili görüşmeler yapacak ve konuşma gerçekleştirecek.ANKARA (İGFA) - Şanghay İşbirliği Örgütünün 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Çin'in Tiencin şehrine ulaşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Binhay Uluslararası Havalimanı'nda, Çin Devlet Bakanı Ley Haycao, Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal ve elçilik personeli karşıladı.

Zirve kapsamında, Erdoğan’ın 1 Eylül Pazartesi günü genişletilmiş formatta düzenlenecek ŞİÖ Artı Toplantısı’nda konuşma yapması ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping başta olmak üzere diğer liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi planlandı.

İletişim Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Çin ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat eşlik ediyor.