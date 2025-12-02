Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni inşa edilen afet konutlarında inceleme yapmak üzere Kahramanmaraş'a gitti. 770 ev ve iş yerinin inşa edildiği Emlak Konut Doğukent şantiye alanında basın açıklaması yapan Bakan Kurum, kentte 52 bin ev ve işlerinin teslim edildiğini yıl sonunda ise bu sayının 74 bine yükseleceğini söyledi.

KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş Doğukent'te afet konutu şantiyesinde yaptığı açıklamada, deprem bölgesinde gelinen noktayı 'devlet-millet başarı hikâyesi' olarak nitelendirdi. Bakan Kurum, 11 ilde yürütülen çalışmalarda artık son aşamaya gelindiğini söyledi.

Deprem felaketinin ilk anlarından itibaren gösterilen çabanın sonucunda 3.481 şantiyede 200 bin kişilik ekiple gece gündüz çalışıldığını anımsatan Bakan Kurum, 'Bugün 11 ilimizin tamamında son tuğlalar koyuluyor, son çiviler çakılıyor' dedi. Geçen ay Adıyaman'da 350 bininci konutun teslim edildiğini belirten Kurum, 'Söz verdiğimiz 453 bin konut ve iş yerinin yüzde 80'ini tamamladık. Bu ay, söz verdiğimizden daha fazla konutu hak sahiplerine teslim ediyor olacağız' ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/murat_kurum/status/1995789080882545072

'SON EVLERİMİZİ TESLİM EDİYORUZ'

Deprem bölgesinde verilen sözleri tutmanın gururunu yaşadıklarını belirten Kurum, 'Hem Kahramanmaraş'ta hem diğer illerimizde artık son evleri teslim ediyoruz. Tek bir vatandaşımızı bile yuvasız bırakmama sözümüzü yerine getiriyoruz' diye konuştu.

500 BİN SOSYAL KONUTTA İLK TESLİMATLAR GELECEK YIL

Bakan Kurum, Türkiye genelinde başlatılan 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Kahramanmaraş'a özel kontenjan ayrıldığını da belirtti. Kentte merkez ve ilçelerde toplam 8.195 sosyal konut inşa edileceğini açıklayan Kurum, bu konutların deprem konutlarıyla eş zamanlı ilerlediğini söyledi. 'İnşallah önümüzdeki yıl, 500 bin sosyal konut projesinin ilk teslimatlarına Kahramanmaraş ve diğer 10 ilimizde başlayacağız' diyen Bakan Kurum, çalışmaların hızla tamamlanması için tüm ekiplerin sahada olduğunu vurguladı.